Una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de muzică populară din România, Ornela Pasăre, a trecut recent printr-un moment dificil din viața personală. Artista și partenerul ei de viață au divorțat discret, după trei ani de mariaj, într-un mod care reflectă întotdeauna dorința cântăreței de a păstra intimitatea în ceea ce privește viața sa personală.

Dezvăluirea a fost făcută în cadrul Știrilor Antena Stars, iar detaliile despre despărțire rămân puține, potrivit spynews.ro. Cei doi s-au cunoscut în biserică, iar legătura lor a fost, la început, considerată de Ornela drept un semn divin. Cu toate acestea, povestea lor de dragoste, începută cu o logodnă și o nuntă discretă în Grecia, s-a încheiat în aceeași manieră intimă.

Artista, cunoscută pentru optimismul său, a mai trecut printr-o separare dificilă în anul 2016 și a demonstrat că poate depăși astfel de momente cu discreție și eleganță. Ornela Pasăre nu a oferit detalii despre motivele care au dus la această decizie, iar fanii au rămas surprinși, mai ales că în urmă cu un an cei doi și-au reînnoit jurămintele, celebrând doi ani de căsătorie.

Ornela Pasăre se logodise în Grecia

Partenerul său a fost mereu departe de lumina reflectoarelor, preferând să evite expunerea pe rețelele de socializare, iar aparițiile lor publice au fost rare. Ornela a avut mereu doar cuvinte de laudă pentru cel care i-a fost alături în ultimii ani, iar despărțirea lor ridică multe semne de întrebare.

„Tot primesc mesaje mereu să pun poze și cu soțul meu.(…) El nu prea vrea să se expună așa, pentru că nu își dorește să iasă în evidență, să fie și el artist. A zis că un artist în familie este de ajuns, dar o poză merge, mai ales că am sărbătorit și ne-am reînnoit jurămintele în Grecia. Acolo ne-am logodit, acolo am fost cerută de soție. Ne-am propus să fie o tradiție și în fiecare an să ne reînnoim jurămintele pe ținuturi elene”, spunea Ornela Pasăre, în urmă cu un an.

Cu toate acestea, cântăreața de muzică populară continuă să își păstreze eleganța și discreția, concentrându-se pe cariera sa.

