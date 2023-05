Recent actrița a fost invitată în cadrul unei emisiuni de comedie, pentru un număr de roast, dar s-a folosit de textul pe care îl avea pregătit pentru jurați, pentru a face și o dezvăluire din relația cu Cătălin Scărlătescu.

În momentul a început să-și spună gluma, cu toții credeau că tânăra face referire la Cheloo, unul dintre jurați, însă finalul i-a surprins pe toți, spunând că este vorba chiar despre partenerul ei de viață, Cătălin Scărlătescu, potrivit Wowbiz.

„Cătălin este un tip foarte sensibil, cu un chip de dur. Dar, când mă atinge, mă face să mă simt femeie. Da, mă refer la Cătălin Scărlătescu”, a spus Doina Teodoru, în cadrul unei emisiuni TV.

Cum s-au cunoscut

„Ne-am cunoscut la Vama Veche, pe la nu știu ce bar acolo, nu am nici cea mai vagă idee, pentru că am fost luat pe sus. Eu o văzusem, o cunoșteam, dar am fost așa mai timid. Ea a făcut primii trei pași.Totul a plecat de la o poză.

Am făcut noi doi o poză împreună și de la poza aceea totul a venit natural. Cred că eu am vrut poză, cred că eu am fost acela mai mârșav. M-am dus ca pisica: am zgâriat la ușă”, a dezvăluit chef Cătălin Scărlătescu, în urmă cu ceva timp.

