În ultima perioadă, vedeta este foarte discretă cu viața ei, după ce în trecut a avut câteva relații care au fost destul de mediatizate, precum cea cu Ionuț Ghenu și cea cu Adrian Călin.

Chiar dacă părea că va ajunge în fața altarului, Doinița Oancea s-a despărțit de aceștia, după care ea a decis să fie mult mai discretă cu viața amoroasă. Astfel că în prezent ea s-ar iubi cu un bărbat misterios pe care îl ține departe de ochii publicului curios.

Din câte se pare, celebra actriță română a apărut în ultima perioadă cu un inel pe deget, iar multă lume a început să se întrebe dacă ea s-a logodit în secret. Doar că, până acum, nu a existat o reacție oficială din partea ei.

După ce zvonurile s-au întețit, jurnaliștii de la SpyNews au contactat-o pe Doinița Oancea, pentru a afla ce reprezintă bijuteria care se regăsește în prezent pe degetul ei inelar de la mâna stângă.

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„Era obligatoriu să fac public (n.r. – râde)? Vă mulțumesc că m-ați sunat. Lucrurile personale rămân personale, iar inelele de pe degetele mele, în general, sunt foarte frumoase. Vă țin eu la curent, bine?”, a fost răspunsul oferit de actriță, fără a spune exact dacă s-a logodit sau nu cu iubitul misterios.

Jurnaliștii au insistat și au întrebat-o pe Doinița Oancea dacă inelul are vreun simbol anume și dacă este momentul să o felicite pentru logodnă.

„Da, are un simbol. Bine, voi felicitați-mă pentru orice doriți voi, iar eu vă mulțumesc”, a încheiat frumoasa vedetă.

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