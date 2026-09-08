Sezonul estival 2026 la Marea Neagră se apropie de final, iar bilanțul rezervărilor conturează portretul unui turist român considerabil schimbat față de anii anteriori.

Analiza realizată de platforma de rezervări TripMe.ro arată că românii își planifică vacanțele din timp, își stabilesc bugetul cu atenție și preferă sejururi mai scurte, renunțând aproape definitiv la concediul clasic de șapte zile.

În vara anului 2026, un sejur mediu la mare a costat 3.773 de lei (aproximativ 313 lei de persoană pe noapte) și a durat 4,3 nopți. Fiecare grup a fost format, în medie, din 2,8 persoane, iar decizia de cumpărare s-a luat cu aproape două luni înainte de plecare, respectiv cu o medie de 58 de zile.

Cum arată topul prețurilor pe stațiuni

Diferențele de tarife între stațiunile de pe litoralul românesc au rămas semnificative în 2026, fiind influențate de categoria hotelurilor și de serviciile oferite.

Cea mai scumpă destinație în funcție de tariful pe noapte a fost Olimp, cu o medie de 399 de lei de persoană pe noapte. Aceasta a fost urmată de Venus și Saturn (ambele cu 315 lei) și de Eforie Nord (312 lei). La polul opus, cele mai accesibile medii zilnice s-au înregistrat la Neptun (279 lei) și Mamaia (270 lei de persoană pe noapte), cea din urmă fiind cea mai avantajoasă opțiune dintre stațiunile mari datorită numărului ridicat de hoteluri de 3 stele.

Clasamentul se modifică însă la calculul bugetului total per sejur. Cea mai ridicată valoare medie s-a înregistrat în Jupiter, unde un sejur a ajuns la aproximativ 5.000 de lei, urmat de Saturn (aproximativ 4.500 de lei) și Olimp (aproximativ 4.150 de lei). În Jupiter și Saturn, durata mai lungă a vacanțelor și grupurile mai numeroase au crescut costul total per cazare. Cele mai ieftine sejururi medii au fost înregistrate la Eforie Nord (3.150 de lei) și Neptun (2.700 de lei).

Vacanța de șapte zile a devenit o raritate

Cea mai evidentă schimbare de comportament din 2026 vizează durata concediului. Sejurul tradițional de o săptămână a devenit o excepție pe litoralul românesc, fiind ales de doar 12% dintre turiști.

Peste jumătate dintre rezervări (52%) au avut o durată de 4 până la 6 nopți, în timp ce 36% au reprezentat escapade scurte de weekend sau de 1-3 nopți. Cele mai lungi vacanțe s-au petrecut la Jupiter (5,5 nopți) și Saturn (5,1 nopți), iar cele mai scurte la Olimp (3,7 nopți) și Neptun (3,9 nopți).

În clasamentul preferințelor, Eforie Nord a condus detașat, atrăgând 26% din totalul rezervărilor datorită ofertei echilibrate pentru toate bugetele. Mamaia a ocupat locul secund cu 20%, urmată de Olimp (17%) și Saturn (16%). Surpriza sezonului a fost reprezentată de stațiunile din sud, Saturn și Jupiter înregistrând creșteri spectaculoase față de anul 2025 datorită extinderii complexelor de tip all inclusive.

All inclusive și preferința pentru unități de 3 și 4 stele

Hotelurile de 3 și 4 stele au reprezentat nucleul pieței, cumulând 95% din totalul opțiunilor de cazare. La Mamaia, 73% dintre turiști au ales unități de 3 stele, în timp ce la Olimp 66% dintre opțiuni s-au îndreptat către unități de 4 stele.

Pachetul all inclusive a rămas opțiunea dominantă pe litoral, fiind prezent în 76% din totalul rezervărilor. În stațiuni precum Olimp și Jupiter, unde predomină complexele mari, pachetele cu toate serviciile incluse au depășit 90% din alegeri. În schimb, la Neptun, unde există mai multe alternative de cazare fără masă, all inclusive-ul a coborât la 61%.

Luna august a reprezentat vârful de sezon, cu un preț mediu de 326 de lei de persoană pe noapte (3.999 de lei pe sejur). În această perioadă, familiile cu copii au reprezentat 50% din totalul turiștilor, iar perioada de rezervare în avans a scăzut la 51 de zile.