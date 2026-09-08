Bărbatul de 40 de ani, care inițial a fost reținut pentru 24 de ore de către DIICOT, fiind acuzat că a filmat și a fotografiat tehnică militară și obiective de interes strategic pe teritoriul României, punând în pericol securitatea națională, a fost arestat preventiv 30 de zile marți seară, 8 septembrie, prin decizia Curții de Apel București.

Decizia poate fi contestată.

„Admite propunerea de arestare preventivă formulată de PICCJ. Dispune arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile (...) Cu drept de contestatie in termen de 48 de ore de la pronuntare”, au precizat reprezentanții CAB.

Rusul este acuzat că a filmat baze militare folosite de aliații NATO în România

„Începând din februarie 2026, cetățeanul rus s-a aflat în monitorizarea SRI, făcând obiectul unei investigații ample privind tentative de acte de diversiune, materializate prin documentarea foto-video a unor centre de comunicații și baze militare naționale utilizate de aliații NATO, a unor sedii ale instituțiilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, precum și a unor infrastructuri critice”, a transmis Serviciul Român de Informații.

Instituția a precizat că a fost observat un tipar asemănător rețelelor de sabotori coordonate de Rusia în Europa. Mai exact, spune SRI, cetățeanul rus a fost instruit să fotografieze și să filmeze obiective de interes strategic militar, inclusiv aeronave cargo ucrainene Antonov aflate în România.

Datele obținute indică un tipar acțional similar celui folosit pe teritoriul statelor europene de rețele de sabotori coordonate de entități din Federația Rusă, inclusiv în cazurile dejucate în România în 2024 și 2025: cetățeanul rus era instruit de un intermediar să realizeze materiale foto-video cu obiective de interes strategic militar, inclusiv aeronave cargo ucrainene ANTONOV pe durata prezenței pe teritoriul național. De asemenea, investigația a relevat că Federația Rusă continuă să folosească persoane din categorii vulnerabile pentru derularea de astfel de activități ilegale”, a precizat Serviciul Român de Informații.

„Acțiunile specifice întreprinse de SRI, precum și măsurile dispuse cu autoritățile române și partenerii externi au condus la prevenirea unei acțiuni de sabotaj pe teritoriul național”, se mai arată în comunicat.

DIICOT l-a reținut inițial pentru 24 de ore și a cerut arestarea preventivă

La scurt timp, DIICOT a anunțat că rusul are 40 de ani și este „cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la acte de diversiune”, motiv pentru care a fost reținut 24 de ore.

„La data de 8 septembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea unui inculpat (cetățean rus), în vârstă de 40 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la acte de diversiune. Din probatoriul administrat în cauză a reieșit că, în perioada februarie-iulie 2026, în perspectiva comiterii unor acte de diversiune/sabotaj, de tip hibrid, sub coordonarea directă a unei persoane cu care a păstrat legătura prin intermediul unor servicii online de mesagerie criptată, a identificat, supravegheat și colectat informații cu caracter militar”, au transmis procurorii.

„De asemenea, a realizat și transmis fotografii, privind tehnica forțelor armate române/aliate și deplasarea personalului și a tehnicii de luptă, la mai multe obiective (baze) militare românești și multinaționale, situate pe raza județelor Cluj, Constanța, Călărași, Ilfov și a municipiului București, fapte care, prin natura lor, au pus în pericol securitatea națională”, a precizat DIICOT.