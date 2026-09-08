Vacanțele pe navele de croazieră sunt recunoscute pentru o serie întreagă de tradiții elegante, cum ar fi celebra cină cu căpitanul navei. În ultimii ani, însă, pasionații de călătorii pe mare și-au creat propriile obiceiuri, iar unul dintre cele mai populare a devenit ascunderea unor mici rățuște din cauciuc sau plastic în diverse colțuri ale vapoarelor pentru a fi găsite de alți pasageri. Totuși, un important operator din domeniu a decis să pună capăt acestui joc viral, invocând motive ce țin de siguranță și de protecția mediului înconjurător.

Operatorul britanic Marella Cruises le-a transmis clienților săi, prin intermediul unui buletin informativ distribuit la bordul vaselor, o solicitare directă: să nu mai lase în urmă și să nu mai ascundă rățuște din plastic, jucării sau alte obiecte personale, atât pe navă, cât și în porturile de escală, relatează publicația germană Saarbruecker Zeitung.

Reprezentanții companiei au glumit pe seama situației, menționând că, deși apreciază originalitatea turiștilor, numărul mare de rățuște a început să îi aducă în pragul disperării pe membrii echipajului.

Mesajul a fost deja observat pe cel puțin două nave din flotă și a circulat intens pe rețelele de socializare.

Decizia radicală luată de conducerea liniei de croazieră este susținută de argumente practice legate de siguranța pasagerilor. Obiectele lăsate în spațiile comune pot deveni obstacole periculoase sau pot ajunge în locuri neadecvate, obligând personalul de pe vas să le adune și să le arunce în mod constant.

Un alt argument esențial este cel ecologic. Compania își propune să reducă drastic consumul de plastic și generarea de deșeuri pe durata călătoriilor, iar abandonarea intenționată a unor figurine din material plastic contravine direct politicii de protecție a mediului adoptate de operator.

Marella Cruises nu s-a oprit doar la jocul rățuștelor, ci a luat măsuri și împotriva unui alt obicei îndrăgit de turiști: personalizarea ușilor de la cabine. Conform noilor indicații de la bord, pasagerilor li se cere să lase spațiile publice și ușile cabinelor exact în starea în care le-au găsit la îmbarcare.

Echipajul a primit dreptul de a îndepărta aceste obiecte dacă sunt amplasate în locuri necorespunzătoare, măsura fiind justificată atât prin necesitatea de a menține un aspect vizual îngrijit al vasului, cât și prin respectarea normelor stricte de siguranță la bord.

Ipoteza lansării acestui joc inedit indică o vacanță de familie din anul 2018, când o fetiță din Statele Unite a ascuns mai multe rățuște din plastic la bordul unei nave de croazieră, doar pentru a se distra. Ideea s-a răspândit rapid prin intermediul rețelelor de socializare și a devenit un adevărat fenomen mondial, cunoscut sub numele de „Cruising Ducks”.

În prezent, cei care participă la acest joc atașează de rățuște mici etichete pe care notează numele lor, denumirea vasului și data călătoriei. Cel care găsește figurina o poate păstra ca suvenir sau o poate ascunde din nou în alt loc, fotografiile fiind ulterior publicate online.

O comunitate de profil de pe Facebook numără aproape 330.000 de membri care împărtășesc imagini cu meșteșugul lor, unii pasageri folosind imprimante 3D pentru a produce zeci de figurine înainte de plecare. Regula de aur a comunității interzice cu desăvârșire aruncarea rățuștelor peste bord în ocean.

Marella Cruises nu este singura companie care încearcă să limiteze acest fenomen. Disney Cruise Line le-a cerut deja pasagerilor să renunțe la ascunderea figurinelor pe navele sale și a introdus reguli mai severe pentru decorarea ușilor.