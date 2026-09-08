Şeful CNAS, despre problemele platformei e-SănătateaMea: „Nu ne permitem să ne jucăm”

Preşedintele CNAS, Horaţiu Moldovan, a declarat că reacţiile referitoare la noul portal e-SănătateaMea primite din partea unor persoane care folosesc sisteme de sănătate din alte ţări europene arată că noul portal informativ pus la dispoziţia pacienţilor din România este comparabil, ba chiar superior unor portaluri existente în state europene, a relatat news.ro.

”Vreau să vă spun un lucru probabil în premieră în spaţiul public: avem feedback-uri din partea unor colegi, prieteni care lucrează în alte ţări, studiază în alte ţări, folosesc platforme digitale în alte sisteme de asigurări de sănătate şi ne-au transmis că sunt cel puţin la acele standarde, dacă nu chiar peste multe dintre standardele acestor servicii digitale din ţările europene. Deci avem cu ce să ne mândrim în România, este un instrument viu, îl dezvoltăm continuu şi într-un ritm foarte rapid”, a declarat preşedintele CNAS, la Medika TV, marţi seară.

El a menționat că în spatele platformei informatice sunt angajaţi ai CNAS și a susținut că platforma e-SănătateaMea este doar „vârful aisbergului”, baza activităţii informatice fiind platforma PIAS.

„Este o infrastructură critică şi o infrastructură de siguranţă naţională. Avem 43 de Case de Asigurări de Sănătate, iar una dintre cele mai importante case de asigurări este Casa OPSNAJ şi aici trebuie să avem în vedere anumite aspecte”, a adăugat Horaţiu Moldovan.

De asemenea, Moldovan a precizat că asiguraţii de la Casa OPSNAJ nu se regăsesc în portalul e-SănătateaMea în prezent.

Pe 2 septembrie, CNAS a lansat portalul eSănătatea Mea. Conceput ca un portofel digital de sănătate, noul sistem le oferă celor 20 de milioane de potențiali utilizatori din România posibilitatea de a-și consulta istoricul medical, rețetele compensate, biletele de trimitere și serviciile decontate direct de pe telefon sau calculator. CNAS a prezentat și un ghid detaliat despre modul în care poți utiliza noua platformă.

Prin intermediul acestui portal, asigurații pot consulta în timp real: