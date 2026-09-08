Un furt ieșit din comun a fost zădărnicit de autoritățile din Spania, după ce un cuplu de cetățeni români a încercat să folosească propriul copil pentru a disimula obiecte de valoare sustrase dintr-un magazin de lux din celebra stațiune Ibiza.

Poliția a arestat-o ​​pe femeie în timp ce încerca să fugă cu feribotul din Ibiza spre Valencia, alături de fiica sa, și l-a găsit pe partenerul ei, la scurt timp, în Sant Antoni, relatează El Debate.

Potrivit anchetatorilor, suspecții aveau deja antecedente pentru fapte similare, iar bunurile furate din Ibiza le-au ascuns în scutecul propriului copil.

Proprietara magazinului, situat în centrul orașului, a alertat poliția pe 27 august, după ce mai multe obiecte de valoare au fost furate în timp ce atenția sa era distrasă pentru scurt timp.

Anchetatorii din cadrul unității specializate în infracțiuni contra patrimoniului au preluat cazul și au analizat imaginile surprinse de camerele de supraveghere, care le-au permis să identifice fără dubiu persoana care ar fi comis furtul.

În urma verificărilor, polițiștii au descoperit că femeia, care acționa împreună cu un bărbat, era căutată pentru o faptă similară comisă în localitatea Estepona.

Operațiunea poliției s-a încheiat cu arestarea femeii în ultima clipă, chiar înainte ca aceasta să urce la bordul unui feribot către Valencia, împreună cu bebelușul său, pentru a părăsi insula.

În același timp, o altă unitate de poliție a interceptat mașina folosită de partenerul femeii pe drumul din Sant Antoni și l-a arestat imediat, fiind suspectat de implicare în furt.