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Kelemen Hunor recunoaște că Luca Niculescu este o variantă de premier: „Am discutat despre ce majorități posibile și chiar imposibile pot fi create”

Cristian Otopeanu
Cristian Otopeanu
Jurnalist
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Kelemen Hunor este președintele UDMR din 2011. Foto: Profimedia
Kelemen Hunor este președintele UDMR din 2011. Foto Profimedia
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Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți, 8 septembrie, după discuția cu președintele Camerei Deputaților și al PSD, Sorin Grindeanu, că Luca Niculescu, secretar de stat în MAE și Coordonator pentru aderarea României la OCDE, a fost vehiculat în convorbirile private din ultimele zile.

Cuprins:

Kelemen Hunor spune că Luca Niculescu este luat în calcul

Mai mult, președintele UDMR a afirmat că s-a vorbit și despre posibilitatea ca Niculescu să poată strânge o majoritate.

„Vă dați seama că, până când nu există o desemnare, e greu să discuți despre un premier. Dar, sigur, numele domnului secretar de stat Niculescu a fost vehiculat și cunoaștem acest lucru. Am discutat despre ce majorități posibile și chiar imposibile pot fi create. Domnul Grindeanu și cu mine, ca de altfel și domnul Bolojan, suntem de părere că avem nevoie de un Guvern, că oricum am pierdut enorm de mult timp. Așa ceva nu s-a întâmplat în România și impresia, percepția este că nu suntem în stare, clasa politică, nu vorbesc de mine sau de colegii mei, să votăm un Guvern. Deci avem nevoie de un Guvern. Dar cu ce majoritate? Și aici lucrurile se vor opri”, a spus Kelemen Hunor, citat de Agerpres.

Apoi a explicat în ce condiții este dispus partidul pe care îl conduce din 2011 să voteze un Guvern: „Cred că ar trebui să ajungem la un set minimal de acord pe câteva chestiuni simple, de bun simț, fără să mergem cu așteptări extravagante. Bugetul de anul viitor, investițiile de anul viitor, deficitul pentru anul viitor și, bineînțeles, câteva chestiuni legate de ce a mai rămas în suspensie, chiar se poate discuta și de legea salarizării înainte de buget. Și dacă un set minimal, un acord minimal s-ar contura, atunci noi am opta pentru o astfel de majoritate de învestire a Guvernului”.

„Sigur, ar trebui o discuție între lideri, între Grindeanu, Bolojan, cu mine și cine mai e să fie la aceste discuții, să vedem dacă se poate găsi o astfel de majoritate de învestire a unui Guvern”, a conchis Kelemen Hunor.

Cât privește un Guvern cu partidul condus de George Simion, președintele UDMR a afirmat că Sorin Grindeanu i-a promis că „nu va face”, dar a adăugat că dacă fosta coaliție PSD-PNL-USR-UDMR nu este capabilă să pună un guvern, atunci „jucător va fi AUR”.

„AUR va juca pe teren și ceilalți vor fi doar cei care vor intra pe rând, de pe banca de rezerve. Asta se va întâmpla dacă noi nu suntem în stare să punem un Guvern. Atunci, jucător va fi AUR, va crește în continuare, va fi peste 40%”, a completat Kelemen Hunor.

Cine este Luca Niculescu, varianta de premier pentru viitorul Guvern

Luca Niculescu are 55 de ani și a fost numit secretar de stat în MAE și Coordonator pentru procesul de aderare a României la OCDE în septembrie 2022. Recent, a fost propus ministru de Externe în Guvernul Eugen Tomac, însă acest lucru nu s-a concretizat pentru că Tomac nu a reușit să adune o majoritate și și-a depus mandatul.

Luca Niculescu a absolvit Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării a Universității București în 1995 și are un master în Jurnalism European obținut în 1996 la Centrul Universitar pentru Jurnalism de la Strasbourg (1996).

În perioada 1992-2016, Luca Niculescu a fost ziarist. Printre altele, a fost redactor-șef al postului de radio RFI România și realizator de emisiuni la TVR, Money Channel și Digi24. De asemenea, a avut timp de cinci ani o rubrică săptămânală în ziarul Dilema Veche, dar a fost și corespondent permanent în România pentru presa franceză (France Info, France Culture, France Inter, TV5 și ziarul Liberation).

Din 2016 și până în 2022, Luca Niculescu a fost ambasador al României în Franța, Monaco și Andorra. El a reprezentat România în relațiile cu OCDE și Organizația Internațională a Francofoniei. A fost și președinte al Grupului Ambasadorilor Francofoni din Franța (GAFF) între 2019-2022.

Acum este coordonator național pentru procesul de aderare a României la OCDE, care urmează să se finalizeze în acest an.

Patru luni fără guvern cu puteri depline. Cronologia crizei politice, după demiterea premierului Bolojan, de la „Guvern în termen rezonabil” până la „Siegfried Mureșan a dispărut”

România este în criză politică din 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile. Pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire.

Ulterior, Nicușor Dan a făcut două nominalizări pentru funcția de premier: Eugen Tomac, care și-a depus mandatul înainte de votul din Parlament, și Adrian Veștea, al cărui guvern a fost respins pe 22 iunie.

Pe 5 septembrie s-au împlinit 4 luni de când România este condusă de un guvern interimar, premier fiind tot Bolojan.

Foarte important, coaliția PSD-PNL, care s-a format în noiembrie 2021 cu girul fostului președinte Klaus Iohannis, s-a rupt în aprilie 2026, după 5 ani.

Cronologia evenimentelor după ce Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai

  • 5 mai - Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”
  • 18 mai - Au început consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR pentru desemnarea unui premier care să formeze un Guvern
  • 4 iunie - Nicușor Dan l-a nominalizat pe Eugen Tomac premier
  • 14 iunie - Nicușor Dan a anunțat că Tomac și-a depus mandatul și a propus a doua variantă de premier, pe Adrian Veștea. Tabăra din Partidul Național Liberal apropiată de președintele partidului, Ilie Bolojan, l-a acuzat imediat pe șeful statului că vrea să rupă PNL, după ce l-a nominalizat pe prim-vicepreședintele Veștea fără să anunțe conducerea liberalilor și fără acceptul lor. „Un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD”, a spus atunci Bolojan
  • 21 iunie - PNL decide la Congresul extraordinar că participarea membrilor partidului într-un Guvern cu PSD va genera excluderea lor şi au cerut demisia din PNL a lui Adrian Veştea, Lucian Bode, Rareş Bogdan, Hubert Thuma şi a Alinei Gorghiu, considerați „puciști”
  • 22 iunie - Adrian Veștea a mers în Parlament cu programul de guvernare și lista miniștrilor, dar a picat la vot cu 189 de voturi favorabile, în condițiile în care avea nevoie de 233
  • 23 iunie - Nicușor Dan a început consultările oficiale cu partidele pentru a găsi un premier acceptat de toți. După câteva zile, PSD a venit cu varianta Sorin Grindeanu, președintele partidului, iar PNL, USR și UDMR l-au propus pe Siegfried Mureșan, cu toate că Bolojan afirmase inițial că PNL este dispus să voteze un guvern minoritar PSD
  • 25 iunie - Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliști dacă Bolojan l-a mințit referitor la susținerea Guvernului Tomac. Iar președintele nu a negat, răspunzând diplomatic: „Nu o să vă răspund la această întrebare, dar o să vă spun că în momentul în care I-am desemnat pe Eugen Tomac, am avut așteptarea rezonabilă că o să fie o majoritate pentru această nominalizare, că altfel nu aș fi făcut-o”
  • 26 iunie - șeful statului a chemat din nou partidele la discuții, dar nu s-a ajuns la niciun rezultat. În acest context, Nicușor Dan l-a acuzat indirect pe Bolojan de minciună după ce acesta a spus că PNL va sustine inclusiv un Guvern minoritar PSD, lucru nedovedit în negocierile de la Cotroceni: „Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD. Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția”
  • 20 august - Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat că Alexandru Nazare nu este membru PNL, dar dacă dorește să devină premier în viitorul Guvern, numele său fiind tot mai vehiculat, trebuie să vină în partid, să spună acest lucru și să primească votul, ca să nu se repete situația lui Adrian Veștea, pentru că Nazare este ministru asumat de PNL
  • 25 august - Ilie Bolojan nu a mai insistat cu varianta Siegfried Mureșan premier. „În funcție de discuțiile cu colegii, vom face o propunere”, a spus președintele PNL
  • 28 august - Nicușor Dan a promulgat Legea ANI prin care Dominic Fritz își pierde mandatul de primar în Timișoara. „Dacă nu riscam pierderea banilor din PNRR, retrimiteam proiectul în Parlament”, a explicat șeful statului. Fritz rămâne însă președinte USR
  • 31 august - Kelemen Hunor i-a reproşat lui Siegfried Mureşan, propus premier de PNL-USR-UDMR, că „a dispărut” din spațiul public. „Am discutat și cu Bolojan”, a afirmat președintele UDMR.

Ilie Bolojan conduce Guvernul din iunie 2025 și Partidul Național Liberal din iulie 2025, în calitate de președinte cu puteri depline.

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Tags: Criză politică PSD - Partidul Social Democrat UDMR - Uniunea Democrata a Maghiarilor din România: Program, Candidați și Viziune PNL - Partidul National Liberal Kelemen Hunor Luca Niculescu Ilie Bolojan Sorin Grindeanu
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