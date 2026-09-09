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Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți, 8 septembrie, după discuția cu președintele Camerei Deputaților și al PSD, Sorin Grindeanu, că Luca Niculescu, secretar de stat în MAE și Coordonator pentru aderarea României la OCDE, a fost vehiculat în convorbirile private din ultimele zile.
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Mai mult, președintele UDMR a afirmat că s-a vorbit și despre posibilitatea ca Niculescu să poată strânge o majoritate.
„Vă dați seama că, până când nu există o desemnare, e greu să discuți despre un premier. Dar, sigur, numele domnului secretar de stat Niculescu a fost vehiculat și cunoaștem acest lucru. Am discutat despre ce majorități posibile și chiar imposibile pot fi create. Domnul Grindeanu și cu mine, ca de altfel și domnul Bolojan, suntem de părere că avem nevoie de un Guvern, că oricum am pierdut enorm de mult timp. Așa ceva nu s-a întâmplat în România și impresia, percepția este că nu suntem în stare, clasa politică, nu vorbesc de mine sau de colegii mei, să votăm un Guvern. Deci avem nevoie de un Guvern. Dar cu ce majoritate? Și aici lucrurile se vor opri”, a spus Kelemen Hunor, citat de Agerpres.
Apoi a explicat în ce condiții este dispus partidul pe care îl conduce din 2011 să voteze un Guvern: „Cred că ar trebui să ajungem la un set minimal de acord pe câteva chestiuni simple, de bun simț, fără să mergem cu așteptări extravagante. Bugetul de anul viitor, investițiile de anul viitor, deficitul pentru anul viitor și, bineînțeles, câteva chestiuni legate de ce a mai rămas în suspensie, chiar se poate discuta și de legea salarizării înainte de buget. Și dacă un set minimal, un acord minimal s-ar contura, atunci noi am opta pentru o astfel de majoritate de învestire a Guvernului”.
„Sigur, ar trebui o discuție între lideri, între Grindeanu, Bolojan, cu mine și cine mai e să fie la aceste discuții, să vedem dacă se poate găsi o astfel de majoritate de învestire a unui Guvern”, a conchis Kelemen Hunor.
Cât privește un Guvern cu partidul condus de George Simion, președintele UDMR a afirmat că Sorin Grindeanu i-a promis că „nu va face”, dar a adăugat că dacă fosta coaliție PSD-PNL-USR-UDMR nu este capabilă să pună un guvern, atunci „jucător va fi AUR”.
„AUR va juca pe teren și ceilalți vor fi doar cei care vor intra pe rând, de pe banca de rezerve. Asta se va întâmpla dacă noi nu suntem în stare să punem un Guvern. Atunci, jucător va fi AUR, va crește în continuare, va fi peste 40%”, a completat Kelemen Hunor.
Luca Niculescu are 55 de ani și a fost numit secretar de stat în MAE și Coordonator pentru procesul de aderare a României la OCDE în septembrie 2022. Recent, a fost propus ministru de Externe în Guvernul Eugen Tomac, însă acest lucru nu s-a concretizat pentru că Tomac nu a reușit să adune o majoritate și și-a depus mandatul.
Luca Niculescu a absolvit Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării a Universității București în 1995 și are un master în Jurnalism European obținut în 1996 la Centrul Universitar pentru Jurnalism de la Strasbourg (1996).
În perioada 1992-2016, Luca Niculescu a fost ziarist. Printre altele, a fost redactor-șef al postului de radio RFI România și realizator de emisiuni la TVR, Money Channel și Digi24. De asemenea, a avut timp de cinci ani o rubrică săptămânală în ziarul Dilema Veche, dar a fost și corespondent permanent în România pentru presa franceză (France Info, France Culture, France Inter, TV5 și ziarul Liberation).
Din 2016 și până în 2022, Luca Niculescu a fost ambasador al României în Franța, Monaco și Andorra. El a reprezentat România în relațiile cu OCDE și Organizația Internațională a Francofoniei. A fost și președinte al Grupului Ambasadorilor Francofoni din Franța (GAFF) între 2019-2022.
Acum este coordonator național pentru procesul de aderare a României la OCDE, care urmează să se finalizeze în acest an.
România este în criză politică din 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile. Pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire.
Ulterior, Nicușor Dan a făcut două nominalizări pentru funcția de premier: Eugen Tomac, care și-a depus mandatul înainte de votul din Parlament, și Adrian Veștea, al cărui guvern a fost respins pe 22 iunie.
Pe 5 septembrie s-au împlinit 4 luni de când România este condusă de un guvern interimar, premier fiind tot Bolojan.
Foarte important, coaliția PSD-PNL, care s-a format în noiembrie 2021 cu girul fostului președinte Klaus Iohannis, s-a rupt în aprilie 2026, după 5 ani.
Ilie Bolojan conduce Guvernul din iunie 2025 și Partidul Național Liberal din iulie 2025, în calitate de președinte cu puteri depline.