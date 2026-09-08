Albania devine o destinație tot mai populară pentru turismul dentar, atrăgând mii de pacienți străini anual, grație prețurilor accesibile și dezvoltării rapide a infrastructurii medicale.

Tirana, capitala țării, se poziționează ca o alternativă la Turcia, liderul în tratamente stomatologice accesibile din regiune, potrivit Mediafax.

În Tirana, costul unui implant dentar este în medie de 600 de euro, în comparație cu sumele de patru ori mai mari practicate în țări precum Marea Britanie, Franța sau Germania.

Prețurile competitive, alături de un număr tot mai mare de curse aeriene low-cost spre Albania, au transformat țara într-un magnet pentru cei care caută soluții accesibile pentru sănătatea orală.

„Avem medici bine pregătiți și dotări moderne, iar costurile noastre sunt imbatabile”, spun reprezentanții unor clinici din capitala albaneză.

În zona metropolitană Tirana, care găzduiește aproximativ 600.000 de locuitori, funcționează aproape 400 de clinici stomatologice. Multe dintre acestea oferă servicii personalizate pentru străini, cu site-uri și reclame traduse în engleză și italiană.

Totuși, această explozie a turismului medical vine și cu riscuri. Specialiștii atrag atenția asupra importanței verificării acreditării clinicilor și a calificărilor medicilor. Tratamentele efectuate în străinătate pot genera complicații care necesită intervenții suplimentare.

Pentru a preveni astfel de situații și pentru a proteja reputația sectorului, a fost înființată Asociația Albaneză pentru Turism Medical. Însă, nu toate clinicile din Albania fac parte din această organizație.

Autoritățile albaneze au anunțat planuri pentru reglementarea mai strictă a serviciilor medicale destinate turiștilor străini. Premierul Edi Rama a declarat că numărul vizitatorilor străini în Albania s-a dublat în ultimii cinci ani, ceea ce subliniază potențialul uriaș al turismului medical.

Guvernul ia în considerare implementarea unui sistem oficial de certificare pentru furnizorii de servicii medicale, deși detaliile acestuia nu au fost încă stabilite.

Pe lângă stomatologie, Albania s-a extins și pe piața transplanturilor de păr. Mai multe clinici din Tirana colaborează cu specialiști turci sau funcționează ca filiale ale unor companii din Turcia, oferind servicii de calitate la prețuri competitive.