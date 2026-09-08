Cel mai de succes program solar din Europa în acest moment nu necesită acoperișuri, instalatori, autorizații sau scări.

Se instalează ca un raft de cărți

Se vinde în supermarketurile din Germania la un preț de aproximativ 500 de euro, vine într-o cutie și se instalează ca un raft de cărți: fixați unul sau două panouri de balustrada balconului, atașați un invertor de dimensiunea unui cuptor cu microunde și conectați cablul la o priză obișnuită de perete, relatează Space Daily. Din acel moment, lumina soarelui curge înapoi prin priză, alimentând în tăcere orice aparat din apartament.

Germanii numesc acest lucru „Balkonkraftwerk” — o centrală electrică de balcon — iar până la jumătatea anului 2025, registrul oficial al țării depășise un milion de astfel de instalații, estimările indicând vânzarea a încă câteva milioane, jumătate din balustradele țării transformându-se treptat în panouri fotovoltaice.

De ce tocmai balconul, dintre toate locurile posibile?

Acest boom nu are sens până nu te uiți la cine locuiește în Germania și cum trăiește. Aproximativ 55% dintre gospodăriile germane locuiesc cu chirie — cea mai mare pondere din UE — iar chiriașii sunt excluși din scenariul standard al energiei solare. Acoperișul aparține proprietarului. Chiriașul nu poate să-l găurească, să-l finanțeze sau să-l ia cu el la expirarea contractului de închiriere.

Ceea ce poate controla un chiriaș este balconul. Iar legislația germană, modificată treptat tocmai pentru a încuraja acest lucru, a transformat acea fâșie de teritoriu într-o adevărată centrală electrică: sistemele solare conectabile la priză nu sunt tratate ca o instalație electrică, ci mai degrabă ca un aparat electrocasnic.

Nu este nevoie de electrician, nici de documente de la operatorul de rețea — de la reformele „Solarpaket” din 2024 este suficientă o singură înregistrare online gratuită, care durează mai puțin de jumătate de oră.

Proprietarii și asociațiile de proprietari, care odinioară dețineau dreptul de veto, sunt acum limitați legal în ceea ce privește posibilitatea de a refuza instalarea panourilor solare de către chiriași. Când te muți, centrala electrică se demontează și se mută odată cu tine.

Dacă adăugăm cele mai ridicate prețuri la energie electrică din Europa — între 32 și 35 de cenți pe kilowatt-oră — plus TVA zero pentru echipamente și subvenții municipale de până la 500 de euro în Berlin și München, calculele se amortizează în câțiva ani. După aceea, balustrada acoperă chiria.

Semnificația celor 800 de wați

Cifra prevăzută în lege este semnătura sistemului. Fiecare instalație de pe balcon poate alimenta apartamentul cu cel mult 800 de wați — o valoare deliberat modestă, adaptată la ceea ce instalația electrică veche a apartamentului poate absorbi în siguranță printr-o priză și menită să mențină întreaga categorie suficient de simplă încât să nu necesite inspecții.

Opt sute de wați nu reprezintă consumul unei gospodării, ci, așa cum se spune adesea, un frigider și un laptop — zumzetul de fond al vieții cotidiene. Un sistem obișnuit produce între 600 și 900 de kilowați-oră pe an, reducând cu aproximativ 10–25% factura unei gospodării mici și economisind aproximativ 300 de kilograme de CO₂ anual.

Cel mai notabil rezultat al panourilor s-ar putea să nu fie nici măcar electricitatea — este normalizarea, tranziția energetică făcută vizibilă la nivelul ochilor pe străzile obișnuite, o balustradă convingând-o pe următoarea.

Câtă energie putem obține dintr-o clădire?

Regimul prezintă anumite limitări. Limita maximă de 800 de wați se aplică puterii de ieșire a invertorului; capacitatea panourilor solare poate depăși legal această valoare — până la 2.000 de wați-vârf — deși un standard german de siguranță recent limitează puterea pe care o poate suporta o priză obișnuită, iar sistemele echipate cu baterii nu se încadrează deloc în aceste reguli simplificate.

Unii remarca faptul că un panou alimentat de la priză compensează în mare parte consumul din timpul zilei și exportă surplusul în rețea gratuit, motiv pentru care bateriile mici câștigă tot mai mult teren. Iar un balcon orientat spre nord în Hamburg este, a fost și rămâne o centrală electrică ineficientă.

Dar geniul acestui proiect constă tocmai în refuzul său de a fi ambițios la nivel individual. Orice altă politică în domeniul energiei solare pune întrebarea: câtă energie putem obține dintr-o clădire?

Legea germană privind balcoanele a pus o întrebare diferită: care este cel mai mare sistem solar pentru care nu este necesară autorizarea? Răspunsul s-a dovedit a fi 800 de wați, montați pe singura suprafață arhitecturală asupra căreia un chiriaș are control — iar un milion de gospodării au acceptat oferta.