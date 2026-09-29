Câți bani primești la pensie, după 15 ani de contribuții. De ce doi români pot avea sume diferite

Românii care au contribuit la sistemul public timp de 15 ani nu primesc garantat o pensie fixă, așa cum am putea crede, deoarece calculul final depinde de mai mulți factori.

Totodată, pensionarii români care au plătit cotizații 15 ani și au pensii calculate sub pragul de 1.281 de lei vor beneficia de o completare a sumei până la acest nivel.

Cine sunt românii care primesc pensia minimă

Conform legislației în vigoare, suma de 1.281 de lei reprezintă indemnizația socială pentru pensionari, stabilită prin lege de la 1 ianuarie 2024. Ea se mai numește și pensie minimă.

Aceasta nu este o categorie separată de pensie, ci un ajutor oferit pentru completarea veniturilor persoanelor care nu ating acest prag, indiferent de categoria de pensie sau data pensionării.

Indemnizația socială se acordă după stabilirea dreptului de pensie, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare.

Ghidul Pensiei Minime în 2026

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Completarea nu apare ca element distinct de calcul în decizia de pensionare, ci este evidențiată pe talonul de pensie, precizează Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

15 ani de muncă nu garantează pensia minimă de 1.281 de lei

Totuși, nu toți cei care au cotizat timp de 15 ani la sistemul public de pensii vor primi exact această sumă. Dacă pensia calculată pe baza punctajului acumulat este mai mică de 1.281 de lei, diferența va fi acoperită din bugetul de stat până se ajunge la această sumă.

De asemenea, se ține cont și de alte venituri relevante, cum ar fi pensiile din sisteme neintegrate (de exemplu, ale avocaților, notarilor, cultelor recunoscute de lege sau sistemul pensiilor militare de stat) sau cele prevăzute de legi speciale.

Pentru a beneficia de pensia pentru limită de vârstă, este esențial ca solicitantul să îndeplinească două condiții cumulative:

atingerea vârstei standard de pensionare și

realizarea stagiului minim de cotizare.

Vârsta standard este stabilită la 65 de ani atât pentru bărbați, cât și pentru femei. Totuși, pentru femei, creșterea progresivă a vârstei de pensionare de la 62 de ani și 3 luni la 65 de ani se va încheia abia în ianuarie 2035, conform Legii nr. 360/2023.

Când pot ieși la pensie femeile, în perioada 2026-2035. Calendarul complet, în funcție de luna nașterii și stagiul de cotizare.

În ceea ce privește stagiul minim de cotizare, acesta este de 15 ani pentru ambele sexe, însă nu există o corelație directă între această perioadă și cuantumul pensiei.

Ghid pensii 1281 lei 2026

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Este important de reținut că cei 15 ani de contribuții nu permit ieșirea imediată la pensie.

Ce este stagiul de cotizare și stagiul de cotizare contributiv

Dosarul de pensionare trebuie analizat cu atenție, ținând cont atât de perioadele de cotizare efectivă, cât și de cele asimilate, cum ar fi concediul pentru creșterea copilului după 1 ianuarie 2006.

Cu alte cuvinte, la stabilirea stagiului minim contează și diferența dintre stagiul de cotizare și stagiul de cotizare contributiv.

Stagiul de cotizare poate cuprinde și perioade asimilate sau necontributive recunoscute de lege.

Stagiul de cotizare contributiv privește, în principiu, perioadele pentru care s-au datorat ori s-au plătit contribuții de asigurări sociale. În cazul asigurării prin contract, legea cere ca acestea să fie datorate și plătite.

De ce variază pensiile românilor chiar și pentru contribuții similare

Chiar dacă doi români au cotizat timp de 15 ani, pensiile lor pot fi diferite. Diferența este dată de nivelul veniturilor pentru care s-au plătit contribuțiile și de punctajul acumulat, conform legislației.

În plus, Legea nr. 360/2023 introduce un sistem de puncte de stabilitate, care se acordă doar pentru anii de cotizare ce depășesc 25 de ani. Astfel, cei care au contribuit doar pentru 15 ani nu beneficiază de aceste puncte suplimentare.

În concluzie, cuantumul pensiei este influențat de mai mulți factori, iar pragul de 1.281 de lei reprezintă un mecanism de protecție socială, nu o garanție pentru toți pensionarii.