După mai bine de o săptămână de tăcere, Dorian Popa a făcut azi primele declarații despre momentul când polițiștii l-au prins sub influența substanțelor interzise, la volan. Pe 27 octombrie, el a fost depistat de polițiștii rutieri din Ilfov, în urma testării cu Drugtest, sub influența unei substanțe psihoactive, mai precis canabis.

Influencerul în vârstă de 35 de ani era îmbrăcat într-un halat, au spus surse din poliție pentru Libertatea. Acum, pe YouTube, el a confirmat că într-adevăr era îmbrăcat în halat când oamenii legii l-au oprit în Domnești, în apropierea casei lui.

Dorian Popa: „La scurt timp după ce am ieșit din garaj, am fost oprit de un echipaj de poliție”

Dorian Popa spune acum că se îndrepta spre un magazin și avea de gând să se întoarcă rapid acasă. „S-a făcut foarte mult mișto pe tema faptului că eram în chiloți, dar nu și în halat. Recunosc. Ieșisem din duș, am tras un halat pe mine imediat, nici nu m-am uscat pe păr pentru că știam că mă întorc în cinci minute și m-am urcat în mașină și am plecat la magazin.

La scurt timp după ce am ieșit din garaj, am fost oprit de un echipaj de poliție. Aș vrea să vă spun din prima că domnii polițiști au fost foarte respectuoși și și-au făcut datoria foarte frumos și elegant. De asemenea, și eu am fost cooperant, politicos, respectuos, lucru care poate fi dovedit de camerele de pe piept ale polițiștilor, care erau pornite”, a spus Dorian Popa în videoclipul său postat pe YouTube.

Dorian Popa le-a cerut scuze fanilor lui

Într-un vlogul postat marți dimineața, pe YouTube, Dorian Popa a început prin a cere scuze fanilor lui pentru greșeala pe care a făcut-o. „Am greșit indiscutabil la vârsta și experiența pe care le am. Îmi pare nespus de rău. Prin ceea ce am făcut am dat un exemplu negativ și prin ceea ce urmează vă spun că nu vreau să mă scuz, ci doar să relatez contextul în care s-a întâmplat.

Nu mă scuz, îmi asum pe deplin consecințele acțiunilor mele. Recunosc, am consumat canabis, nu în ziua în care am fost oprit de poliție, ci am consumat, lucru pe care, așa cum v-am spus, îl regret, mai ales pentru că eram conștient că poți ieși pozitiv la această substanță chiar și după câteva zile”, a spus Dorian Popa, într-un videoclip postat pe YouTube, care a strâns până la această oră aproape 200.000 de vizualizări.

„Am simțit, poate mai mult ca oricând, nevoia de relaxare, de liniște, după o perioadă agitată cu terminarea renovărilor și toate lucrurile pe care le știți din viața mea publică. Plus, un lucru din viața privată pe care nu am vrut să îl fac public, și anume despărțirea de Babs.

Toate astea m-au copleșit și poate au contribuit la greșeala tâmpită pe care am făcut-o, dar, repet, nu am nicio scuză”, a declarat Dorian Popa.