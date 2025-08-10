Anamaria Prodan și Ronald Gavril trăiesc o poveste de iubire ca în basme, care pare să devină tot mai puternică odată cu trecerea timpului. Cei doi formează un cuplu de mai mulți ani și, pe lângă legătura sentimentală, sunt și parteneri în plan profesional, sărbătorindu-și împreună fiecare succes.

Încă de când l-a întâlnit pe Ronald Gavril, impresara mărturisește că viața i s-a schimbat radical, iar problemele parcă au ocolit-o. Sportivul este bărbatul pe care și l-a dorit mereu, sprijinul care a ajutat-o să treacă peste cele mai dificile momente.

Recent, Ronald Gavril și-a strigat public iubirea, oferindu-i Anamariei Prodan o declarație emoționantă. „Viața capătă sens și culoare când o trăiești cu iubire, respect și inima deschisă. Fiecare clipă e mai frumoasă atunci când alegem să fim buni și să ne prețuim unii pe alții. Să iubim mai mult, să judecăm mai puțin și să fim recunoscători pentru tot ce avem!”, a declarat Ronald Gavril, pe rețelele de socializare.

Nu este prima dată când campionul își arată romantismul, iar cei apropiați cuplului sunt convinși că acesta va continua să o facă și în anii ce urmează.

Pactul pe care l-au făcut Anamaria Prodan și Ronald Gavril

După ce au recunoscut public că se iubesc, cei doi par a fi de nedespărțit și apar peste tot împreună. Recent, Anamaria Prodan și Ronald Gavril au fost invitați în podcastul „Fiță cu Adiță”, acolo unde au oferit noi detalii despre începutul relației lor.

Întrebat cum o vedea la început, din afara relației, pe Anamaria Prodan, Ronald Gavril a recunoscut că a auzit din presă și de la prieteni detalii despre scandalul în care impresara a fost implicată cu Laurențiu Reghecampf la finalul mariajului și le-a dezvăluit celor apropiați că nu și-ar dori niciodată o astfel de femeie lângă el.

„Noi doi am avut o discuție… El a aflat ulterior ce s-a întâmplat în viața mea, că așa, văzând de afară, știi, toată lumea zice… Dar el, când a aflat și a vorbit cu lumea din toată țara asta, pe care toți îl știu de peste tot… Și au zis ce a făcut fata asta, prin ce a trecut, atunci am avut o discuție. Și am zis: «Orice pe lumea asta putem face, dar să nu ne mințim. Și dacă dacă unul dintre noi… tu, eu, nu contează, am găsit altceva, nu ne mai regăsim în această relație, să rămânem cei mai buni prieteni». De ce? Pentru că noi doi am construit ceva foarte frumos!

Cumva, pe pământul ăsta nimic nu e pentru totdeauna. Și dacă nimic nu e pentru totdeauna, atunci lucrurile eu înțeleg că se schimbă. Nu trebuie să se termine, ele se pot schimba, ca anotimpurile. Ele rămân mereu aceleași patru anotimpuri, dar doar se schimbă și atunci noi putem să spunem… și eu îi spun: «Uite, Ronald, mie nu-mi place asta, nu mai vreau să faci asta, că nu-mi place». Și de fiecare dată, la începutul relației, stăteam cu sufletul așa… Mamă, dacă o să zică: «Lasă-mă, că m-ai zăpăcit!»”, a spus Anamaria Prodan la „Fiță cu Adiță”.

