Într-un interviu pentru TV Mania, Dragoș Bucur a recunoscut că nu voia să apare în show-ul de la Pro TV deoarece nu avea suficient timp al dispoziție pentru filmări. Avea un program încărcat. „Primul gând a fost să refuz, propunerea a venit într-o perioadă în care filmările pentru „Visuri la cheie” sunt foarte intense, vremea s-a cam stricat și suntem contracronometru cu lucrările.

De-a lungul celor 8 ani de când sunt parte din echipa „Visuri la cheie”, am mai primit propuneri pentru alte colaborări la care am spus pas, dar „Românii au talent” are niște ingrediente care îl fac să fie atât de iubit pe cât este, atât de cei care îl produc, cât și de public, așa că este un proiect de nerefuzat.”, a dezvăluit acesta.

Filmările sezonului 12 de la „Românii au talent” au început deja, iar Dragoș Bucur mărturisește că totul merge ca pe roate, face echipă bună cu colegii lui. „Atmosfera la filmări este așa cum se va vedea în curând la televizor, probabil pentru că suntem cea mai bună formulă de juriu de când a început această emisiune, acum 12 ani. Deși am totuși câteva comentarii: Bobonete este prea amuzant și cu vorbele la el, Andi e prea echilibrat și are cunoștințe diverse, iar Andra prea drăguță și cu bun simț, eu nu sunt obișnuit așa!”, a mai adăugat el.

„M-am cam plictisit. Mă așteptam să fie distracție. Bobonete să spună glume”

Într-un alt interviu pentru emisiunea „La Măruță”, de la PRO TV, Dragoș Bucur a făcut glume despre prima zi de filmări la „Românii au talent”. Actorul are acum rolul de jurat. „M-am cam plictisit pentru că… Eu mă așteptam să fie aici distracție, mă așteptam ca Bobonete să spună glume toată ziua, mă așteptam ca Andra să cânte, de la Andi mă așteptam ca la două, trei chestii să vină cu ceva inteligent, eventual niște direcții în muzică, în… Eu știam că el știe tot. Dar nu e deloc așa.

A fost destul de plictisitor, dar a fost prima filmare”, a spus el în stilul său caracteristic. De față au fost și Andra, Andi Moisescu și Mihai Bobonete, cel din urmă reacționând: „Eu zic să muți autocarul în partea asta”, a spus actorul făcând referire la emisiunea pe care o prezintă Dragoș Bucur de ani, „Visuri la cheie”.

