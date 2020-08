După 25 de ani de America, Alina Pușcău merge în „Fermă” pentru a se reîntoarce la origini. „Cel mai greu îmi va fi să nu îi spun mamei că sunt bine și să știu de ea”

Cu câteva zile înainte de a intra la „Ferma”, Alina Pușcău ne-a declarat că vrea să demonstreze tuturor că nu o recomandă doar frumusețea și că are o sumedenie de aptitudini care o pot ajuta să facă față reality show-ului. „Întotdeauna revin cu mare plăcere în România. Vin să o văd pe mama și să mă întâlnesc cu prietenii apropiați. Este locul unde am copilărit. Aici îmi încarc bateriile cu o energie pozitivă. Pentru mine România este acasă”, ne-a declarat actrița. Chiar dacă a plecat din sânul familiei pe când abia își luase buletinul, Alina a avut mereu o relație specială cu mama ei, pe care a dus-o în America, a luat-o cu ea prin Europa la diverse festivaluri de modă și cu care vorbește zilnic la telefon, așa că mărturisește că deconectarea de cea care i-a dat viață este singurul lucru care o sperie puțin în această nouă aventură.

„De-a lungul carierei am fost nevoită să călătoresc foarte mult și să fiu departe de prieteni și familie, dar niciodată până acum nu am avut o restricție să nu țin legătura cu ei prin telefon. Cu siguranță va fi greu să nu îi spun mamei că sunt bine și să știu de ea. Pentru că trăim într-o lume tehnologizată, în care telefonul a devenit parte din noi, cred că este obiectul care o să-mi lipsească cel mai mult”, a mai completat Pușcău.

Își dorea de mult un proiect în televiziune

De mai bine de un an, Alina Pușcău nutrea la ideea de a avea un show și pe micul ecran. Deși a primit oferta de a fi gazda unei emisiuni de fashion, faptul că filmările urmau să se țină în Israel a făcut ca lucrurile să se complice. Totuși, când credea că trebuie să mai aștepte pentru a-și îndeplini și acest vis, propunerea a venit din partea celor de la PRO TV, într-un moment în care modellingul, dar și actoria au de suferit.

„Am primit o ofertă să fac o emisiune, să fiu gazda unei emisiuni de cultură, fashion, diferite subiecte. Doar că emisiunea este în Israel și trebuie să mă mut acolo. Este frumos în Israel, dar mai mult îmi place America, New York-ul. Eu am încercat și muzică, am încercat și film, și modelling. În 22 de ani am încercat de toate”, ne-a povesit bruneta în urmă cu un an, când a venit special în România pentru a fi alături de prietena ei, Lora, la lansarea acesteia în industria de cosmetice.

