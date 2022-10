,,Este frumos, însă nu voi mai repeta experimentul. Vacanța aceasta este foarte dorită de Alex, soțul meu, care de foarte mulți ani îmi propune să mergem cu toții cu rulota.

Acum că a crescut și Nicho puțin, am decis într-un final să ne aventurăm. Eu sinceră să fiu nu aveam nicio așteptare, pentru că nu este genul meu de vacanță, dar oricum sunt mereu deschisă când vine vorba de încercat ceva nou. În plus, rulota arăta extrem de bine, așa că nu am fost greu de convins”, a declarat Ela Crăciun.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Pe lângă mirajul peisajelor superbe pe care Ela Crăciun are astfel ocazia să le viziteze îndeaproape, au fost însă și câteva inconveniente care au mai temperat entuziasmul întregii deplasări, cel puțin în ceea ce o privește pe îndrăgita prezentatoare tv.

,,Lipsa spațiului de depozitare a dus la mult timp alocat căutării hainelor, iar atunci când călătorești alături de copii, lucrurile parcă se complică și mai mult. Există însă și multe avantaje, cum ar fi timpul petrecut împreună și bucuria de a fi alături de copii, unde mai pui că nu avem un program fix și avem mereu mașina cu noi”, a concluzionat Ela Crăciun.

Printre locațiile vizitate în această vacanță autentică de Ela Crăciun și familia sa se numără și Sighișoara, Sibiul, unde a vizitat Muzeul Astra, dar și destinații de vis precum Valea Zânelor sau Alba.

În prezent, Ela Crăciun pregătește o nouă lansare de carte destinată de această dată adolescenților și părinților de adolescenți, care va cuprinde sfaturi practice de gestionare a celor mai delicate situații.

