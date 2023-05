,,Recent, am fost martoră la un episod care m-a făcut să mă simt furioasă, dezamăgită și neputincioasă. Într-o dimineață liniștită, am primit o notificare pe Instagram. Cineva făcea «live». Curioasă, am intrat să văd și eu ce se întâmplă. Am rămas șocată de ce am văzut. O adolescentă, nu mai mare de 14-15 ani, se filma în sala de clasă în timp ce fuma neîntrerupt dintr-o țigară electronică”, relata Ela Crăciun pe blogul său despre acest incident.

Într-o încercare de a înțelege fenomenul, Ela a ajuns la concluzia că vina pentru această realitate dezarmantă, în care profesorii nu mai au nicio autoritate, iar copiii – nicio limită, nu poate fi decât una comună. Ela Crăciun blamează cu tărie pe de o parte lipsa unor limite și a unor repere pozitive pentru actuala generație și totodată resemnarea și lipsa de implicare a cadrelor didactice.

,,Mă întreb de ce nicio autoritate nu face demersuri pentru reintroducerea regulilor de bun-simț în școli după scandalurile cu droguri și violențe care au fost făcute publice în ultima vreme. De ce uniforma nu mai este obligatorie, de ce li se permite elevilor să folosească telefonul și să fumeze de față cu profesorul?”, declară de-a dreptul revoltată Ela Crăciun.

,,Nu pot să nu fac o paralelă cu atmosfera din sălile de clasă când eram eu elevă. Îmi amintesc că nimeni nu îndrăznea să vorbească în timpul orelor și că, dacă profesorul te prindea nepregătit, te simțeai jenat până în punctul în care îți doreai să dispari cu totul.

Aveam valori, priorități clare și știam că trebuie să învățăm, să ne respectăm părinții și profesorii și să muncim pentru a ne asigura un viitor. Ei bine, lucrurile s-au schimbat radical în mai puțin de 15 ani. Situația din școli a ajuns într-un punct critic.

Pur și simplu, profesorii și-au pierdut autoritatea, umiliți în fiecare zi de sistem și de elevi. Cu toată bunăvoința, un singur om nu poate disciplina 30 de adolescenți agitați și demotivați, în condițiile în care copiii știu că nu pot fi trași la răspundere pentru comportamentul neadecvat”, consideră Ela Crăciun.

