Războiul comercial dintre Donald Trump și Canada a evitat până acum un import crucial pentru fermierii americani: potasiul, un component esențial al fertilizatorilor și nutrienților vitali pentru plante, fără substitut viabil. Însă această situație ar putea evolua, pe măsură ce conflictul se prelungește și oficialii canadieni analizează noi măsuri de represalii, dincolo de tarife.

Trump a sugerat recent că are o soluție pentru dependența SUA de potasiu canadian: Belarus, o țară fără ieșire la mare, situată la mii de kilometri de teritoriul american, condusă de aliatul lui Vladimir Putin, Alexandr Lukașenko.

Pe platforma Truth Social, Trump a declarat că lucrează la un „acord masiv” pentru achiziționarea de potasiu din Belarus, la un preț mult mai mic decât cel practicat de Canada, care a furnizat aproximativ 90% din importurile americane de potasiu în 2025, potrivit CNN.

„Vești foarte bune pentru fermierii și crescătorii noștri de animale”, a spus Trump despre negocieri. Totuși, există obstacole semnificative pentru schimbarea sursei de aprovizionare, inclusiv scepticismul exprimat de Lukașenko.

Cu câteva ore înainte de postarea lui Trump, liderul belarus a declarat că țara sa „nu poate furniza volume mari” de potasiu către SUA, deoarece stocurile sunt deja rezervate pentru acest an.

În vara lui 2026, SUA au impus un tarif de 50% pentru numeroase bunuri canadiene, însă importurile esențiale, cum ar fi potasiul, petrolul brut și electricitatea, au fost exceptate. Presiunea resimțită de fermierii americani, afectați de creșterea prețurilor la motorină și fertilizatori, pe fondul războiului cu Iranul, a determinat administrația să exploreze soluții alternative.

Experții sunt, însă, sceptici cu privire la viabilitatea unui acord cu Belarus, o țară sancționată, situată la mare distanță de SUA.

Canada a furnizat aproximativ 90% din cele 13 milioane de tone de fertilizator pe bază de potasiu importate de Statele Unite în 2025, conform datelor federale. „Nu este deloc realist. Costurile pentru transportul potasiului din Belarus sunt prohibitive”, a spus Alexis Maxwell, analist principal la Bloomberg Intelligence.

Sancțiunile europene împotriva Belarusului fac ca livrarea către SUA să coste aproximativ 200 dolari per tonă metrică, înainte de adaosul comercial.

Comparativ, potasiul din Canada are un cost de aproximativ 130 dolari per tonă, conform aceleași surse. În 2021, înainte de impunerea restricțiilor, SUA importaseră aproximativ 700.000 de tone de fertilizator din Belarus, reprezentând doar 5% din totalul importurilor.

Chris Krueger, șeful departamentului de cercetare macroeconomică la TD Cowen Washington Research Group, a subliniat că potasiul din Belarus este deja destinat în mare parte piețelor asiatice, iar logistica necesară pentru livrarea către SUA ar fi „provocatoare”. „Rămânem sceptici”, a scris Krueger.

Scott Lincicome, vicepreședinte la Cato Institute, a fost chiar mai direct: „Dacă nu poți râde la promisiunea disperată a președintelui, care le spune fermierilor furioși că va înlocui cantități masive de fertilizator de la aliatul nostru militar vecin cu cantități imaginare de la un dictator autoritar aflat la mii de kilometri distanță, atunci pur și simplu nu ai simțul umorului”, a scris Lincicome pe X.

Între timp, companiile americane continuă să se confrunte cu perturbări în lanțul de aprovizionare și creșteri de prețuri cauzate de criza din Iran. Orice dificultate suplimentară în achiziționarea potasei canadiene ar agrava și mai mult situația. Potrivit Biroului de Statistică a Muncii (BLS), prețurile fertilizatorilor pe bază de azot au crescut cu 22% în august 2026, față de aceeași lună din 2025. În același timp, costurile motorinei, esențiale pentru transportul agricol, au înregistrat un salt de 78% în aceeași perioadă.

Goldman Sachs a avertizat recent că prețurile globale ale alimentelor sunt expuse riscului unor creșteri semnificative, alimentate de costurile în creștere ale motorinei și fertilizatorilor, pe fondul crizei din strâmtoarea Hormuz.