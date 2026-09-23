Siegfried Mureșan pune PSD în fața unei decizii privind formarea unui nou guvern și cere social-democraților să stabilească dacă susțin un Executiv pro-european. Într-un interviu acordat POLITICO, premierul desemnat a vorbit despre negocierile pentru formarea Guvernului, relația PSD cu AUR și posibilitatea unor alegeri anticipate.

Siegfried Mureșan cere PSD să susțină un guvern pro-european

Siegfried Mureșan, desemnat de președintele Nicușor Dan să formeze Guvernul României, afirmă că PSD trebuie să decidă dacă susține un executiv pro-european sau dacă își consolidează relația politică cu AUR.

Într-un interviu pentru POLITICO, Mureșan a spus că intenționează să ceară PSD să susțină PNL într-un nou vot pentru formarea Guvernului, până la sfârșitul săptămânii viitoare.

Declarațiile vin în condițiile în care conducerea PSD a anunțat că nu va susține Guvernul propus de Mureșan. Biroul Permanent Național al partidului a decis ca PSD să nu voteze Cabinetul, iar această recomandare urma să fie supusă deciziei Consiliului Politic Național.

Mureșan consideră că PSD se află într-un moment decisiv.

„Socialiștii români se află în fața unui moment al adevărului - trebuie să decidă dacă se comportă ca niște social-democrați europeni responsabili și susțin un guvern pro-european sau dacă își intensifică cooperarea cu dreapta radicală, cu partidul populist extremist și anti-european de aici”, a spus Siegfried Mureșan, potrivit Politico.

Riscul alegerilor anticipate

Premierul desemnat susține că respingerea unui nou guvern ar putea duce la alegeri anticipate.

Mureșan a precizat că nu consideră alegerile anticipate prima variantă pe care o dorește, dar spune că acestea nu trebuie excluse dacă nu poate fi format un guvern pro-european.

„Alegerile anticipate nu reprezintă opțiunea mea preferată. Cred că ar trebui să încercăm acum să formăm un guvern pro-european. Dar, dacă acest lucru nu va fi posibil, cred că ele nu ar trebui excluse.”, a adăugat acesta.

Potrivit declarațiilor sale pentru POLITICO, Mureșan a invocat și evoluția sondajelor, afirmând că AUR este cotat în prezent la aproximativ 35%, în timp ce PNL ar avea aproximativ 21%.

PSD spune că susține doar un guvern din care face parte

Poziția exprimată de Mureșan se lovește de decizia conducerii PSD. Sorin Grindeanu a anunțat că partidul nu susține Guvernul Mureșan și că social-democrații vor vota doar un executiv din care fac parte.

Anterior, Mureșan spusese că PSD va trebui să aleagă între susținerea unui guvern pro-european și consolidarea parteneriatului cu AUR.

În același timp, liderii PSD au indicat că partidul ar putea purta discuții dacă sunt acceptate o serie de propuneri considerate prioritare, între care investiții în infrastructura energetică, apărare și securitate, reforma serviciilor publice, educație și sănătate.

Apel către socialiștii europeni

Siegfried Mureșan a cerut și conducerii grupului social-democrat european S&D să se implice în această situație.

Europarlamentarul susține că socialiștii europeni au responsabilitatea de a discuta cu partidele membre despre direcția politică pe care acestea o urmează.

„Vor avea o problemă foarte serioasă de credibilitate dacă vor continua să păstreze tăcerea în legătură cu faptul că partenerul lor din România cooperează îndeaproape cu extrema dreaptă”, a subliniat premierul desemnat al României.

Mureșan a adăugat că lipsa unei intervenții din partea socialiștilor europeni ar putea avea consecințe și asupra altor partide social-democrate din Europa.

Un alt argument invocat de premierul desemnat este legat de poziția României în Uniunea Europeană și de negocierile privind viitorul buget comunitar.

Mureșan este unul dintre negociatorii Parlamentului European pentru bugetul pe termen lung al UE, în valoare de aproximativ 2.000 de miliarde de euro.

El susține că un eventual guvern care ar adopta o poziție anti-europeană ar putea complica aceste negocieri.

„Orice guvern anti-european aflat la masa negocierilor și-ar dori ca Europa să fie mai slabă. Ei știu că bugetul este un instrument important pentru a menține Europa puternică și, practic, ar vota împotriva unui [buget] ambițios și realist.”

Mureșan a vorbit și despre relația cu Rusia, exprimându-și îngrijorarea în cazul în care extrema dreaptă ar ajunge la guvernare.

„Am avea un guvern care ar fi foarte prietenos cu Rusia, iar toate acestea ar fi dăunătoare pentru cetățenii României și pentru Uniunea Europeană.”, a transmis acesta.