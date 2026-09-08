Tot mai multe state europene au demarat procesul de repatriere a unor cantități impresionante de aur monetar depozitate timp de decenii în seifurile din Statele Unite ale Americii, în special la Federal Reserve Bank din New York.

Marea repatriere a început

Această mișcare strategică vine pe fondul dorinței guvernelor de a-și securiza activele strategice și de a reduce dependența de custodia oferită de terțe țări, chiar și în cazul unor parteneri istorici.

Tensiunile globale, sancțiunile economice utilizate tot mai frecvent ca instrument politic și fluctuațiile monedelor de rezervă au convins factorii de decizie că lingourile de aur sunt cel mai bine protejate pe propriul teritoriu național.

Marea repatriere a început cu ceva timp în urmă, Germania fiind una dintre primele care și-au adus aurul înapoi acasă, dar a prins avânt în ultimele luni. Ultima țară care și-a „salvat” aurul din SUA a fost Olanda, potrivit El Economista.

Ani de zile, puțini și-au amintit de aur, acel metal prețios care era o investiție plictisitoare, care nici nu creștea, nici nu scădea în preț și, pe deasupra, nu plătea cupoane sau dividende. Dar în ultimii ani totul s-a schimbat. Aurul aproape că a crescut de patru ori în preț (din 2016), iar acum tot mai multe țări vor să-l aibă sub controlul lor și nu la un ocean distanță.

Spania este prudentă

Cu toate acestea, Spania, a cărei gestionare a aurului a fost îndoielnică în ultimele decenii, nu a făcut nicio mișcare. O parte necunoscută din rezervele de aur în scădere ale Spaniei sunt depozitate tocmai în SUA.

Spania deține în prezent aproximativ 281 de tone de aur, dar nu tot acesta se află sub străzile Madridului. Conform datelor de la Consiliul Mondial al Aurului, rezervele Spaniei sunt distribuite între Banca Spaniei și depozitele situate în Statele Unite, Regatul Unit și Elveția.

Marea întrebare este exact cât de mult aur spaniol este deținut în Statele Unite și ce se va întâmpla cu acesta, având în vedere relația controversată dintre Pedro Sánchez și Donald Trump. Informațiile disponibile nu oferă o defalcare pe țări, așa că este imposibil de stabilit ce parte din cele 281 de tone este deținută în SUA.

Ceea ce se poate afirma cu certitudine este că o parte din cele peste 9 milioane de uncii de aur ale Spaniei se află acolo, o chestiune care capătă o importanță mai mare într-un moment în care mai multe bănci centrale europene reconsideră locul în care își depozitează fizic lingourile de aur.

Decizia de a păstra o parte din rezervele de aur ale Spaniei în afara țării nu este în sine extraordinară. Băncile centrale își distribuie rezervele între principalele centre financiare internaționale de zeci de ani, deoarece deținerea de lingouri de aur în locații precum New York sau Londra facilitează utilizarea lor ca activ financiar, ca garanție și transferul lor pe piețele internaționale.

Al treilea cel mai mare deținător din lume

Un alt caz este cel al Italiei, care, din câte se știe, își menține o parte semnificativă a rezervelor de aur peste Atlantic. Cu un total de 2.452 de tone (al treilea cel mai mare deținător din lume), Banca Italiei deține, se pare, peste 43% din rezervele sale de aur în SUA, potrivit ziarului Corriere della Sera. O treime din totalul rezervelor sunt deținute la Banca Rezervei Federale din New York.

Aparenta inactivitate a Spaniei și Italiei în ceea ce privește rezervele lor contrastează puternic cu acțiunile întreprinse de partenerii lor continentali. Doi factori strâns legați au dus la o relocare a rezervelor de aur între diferite țări europene, unele dintre ele luând deja în considerare o repatriere majoră.

În general, în ultimii ani (pandemie, proliferarea războaielor, escaladarea geopolitică), lumea a devenit un loc și mai puțin sigur și, prin urmare, este logic să dorim să păstrăm aurul (activul sigur suprem) mai aproape de casă, ca să spunem așa. Mai exact, acest factor fundamental este agravat de trecerea SUA către o administrație mult mai puțin prietenoasă, cu amenințări constante din partea lui Donald Trump și a cabinetului său la adresa foștilor lor aliați. Faptul că un depozitar străin major de aur precum SUA (Banca Rezervei Federale din New York oferă un exemplu perfect) a devenit ostil justifică mișcarea semnificativă a lingourilor de aur.

Olanda a transferat la Londra 86 de tone de aur

Săptămâna trecută, Banca Centrală a Olandei (DNB) a anunțat că, între martie și august, a transferat la Londra un total de 86 de tone de aur din deținerile sale din New York și Ottawa. Cea mai mare parte a acestui transfer a fost efectuată prin vânzări urmate de răscumpărări, în timp ce restul a fost mutat fizic între diferite locații de depozitare.

Până la sfârșitul anului 2025, rezervele de aur ale DNB se ridicau la 612,4 tone, dintre care 313 tone fuseseră depozitate anterior în America de Nord. „Sperăm că nu va trebui niciodată să le folosim, dar este necesar să ne consolidăm rezistența și capacitatea de reacție”, a explicat Olaf Sleijpen, guvernatorul băncii centrale olandeze.

Olandezii au vândut aproximativ 59 de tone în New York și apoi au achiziționat stocuri suplimentare în Londra, ceea ce înseamnă că această cantitate nu a trebuit să fie transportată peste Atlantic.

Cu toate acestea, peste 27 de tone au fost mutate fizic din SUA și Canada în orașul olandez Zeist. O cantitate similară a fost apoi expediată din Zeist la Londra.

În urma relocării, proporția depozitată în Londra este acum de 32%, în timp ce proporțiile depozitate în New York și Ottawa au scăzut fiecare la 18,5%. Alte 31% sunt depozitate în Olanda.

DNB a justificat această mișcare invocând incertitudinea geopolitică sporită, care necesită o lichiditate și o tranzacțibilitate mai mare a rezervelor sale de aur. În plus, distribuția între America de Nord, Londra și Olanda este acum mai echilibrată.

Și Franța și-a mutat rezervele

La începutul acestui an, Franșa a anunțat repatrierea rezervelor sale de aur din SUA. Banca Franței a vândut 129 de tone de aur deținute la Banca Rezervei Federale din New York între iulie 2025 și ianuarie 2026, reprezentând aproximativ 5% din rezervele sale totale.

Cu veniturile din vânzare, banca a achiziționat o cantitate echivalentă de aur nou, calificat, în Europa, care este acum deținută la Paris, alături de restul rezervelor Franței, însumând aproximativ 2.437 de tone.

Ambele țări au urmat, într-o oarecare măsură, tendința inițiată mai rapid de Germania. Bundesbank a transferat un total de 300 de tone de aur de la New York la Frankfurt între 2013 și 2017, precum și 374 de tone de la Paris. În prezent, 51% din rezervele de aur ale Germaniei sunt depozitate la Frankfurt, 37% la New York și 12% la Londra.

„Nu presimt o catastrofă iminentă”

Joseph Cavatoni, strateg senior de piață la Consiliul Mondial al Aurului, consideră însă că, deși războaiele și tensiunile comerciale „influențează unele dintre aceste decizii”, ele nu sunt principalii factori determinanți. Inflația, ratele dobânzilor și confortul deținerii aurului într-o locație care permite tranzacționarea rapidă au jucat, de asemenea, un rol semnificativ.