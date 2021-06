Elena Marin, din nou nominalizată la „Survivor România”. Ce mesaj le-a transmis susținătorilor

În cursa pentru votul publicului a intrat Elena Marin, votată în unanimitate de colegii săi. Faimoșii i-au reproșat coregrafei că este slabă din punct de vedere sportiv și sunt convinși că aceasta nu mai poate face față competiției.

„Cred că mă așteptam. Îmi pare rău că dezamăgesc. Zanni a spus la un moment dat că nu am venit să lupt, dar eu asta am făcut.

Aș vrea să-l contrazic și să spun că am venit aici să lupt până la capăt. Mereu am spus că am venit aici singuri și plecăm singuri.

Chiar dacă am o perioadă mai proastă, îmi doresc să lupt, îmi doresc să-mi revin, să ajung până la capăt și să-mi îndeplinesc visul. Publicul este cel care decide și Dumnezeu.

Atât timp cât va mai fi să stau în această competiției, voi da tot ce pot”, a spus Elena Marin după ce a fost nominalizată de Faimoși.

