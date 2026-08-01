Performanța vine după ani în care Andra a obținut rezultate la matematică, informatică și robotică, dar și în proiecte de cercetare, voluntariat și leadership.

Andra Cîrstoiu, admisă la Yale cu bursă completă

Potrivit postării Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu, Andra Cîrstoiu a fost admisă la Yale University, în Statele Unite ale Americii, una dintre cele mai bune universități din lume, cu o bursă completă de 100.000 de dolari pe an.

Tânăra va urma o dublă specializare:

Computer Science (Informatică), Bachelor of Arts/Bachelor of Science;

Molecular Biophysics and Biochemistry (Biofizică moleculară și biochimie), Bachelor of Science, cu o concentrare în Computational Biology & Bioinformatics.

Colegiul o prezintă pe Andra drept o elevă cu performanțe deosebite, care a urmat toate cele trei cicluri educaționale în cadrul instituției: primar, gimnazial și liceal.

Fata a aflat în decembrie anul trecut că a fost admisă la Yale cu bursă completă.

„Pe 17 decembrie 2025, am primit vestea acceptării mele cu bursă completă la Yale — universitatea la care, cândva, doar visam.”, a scris Andra pe rețelele de socializare.

Andra a povestit că nu se gândise să studieze în SUA până când nu a fost întrebată „Ce părere are despre America?”:

„Privind înapoi, îmi place să cred că acea întrebare a fost un moment de tip „fluture”. Din când în când, încă mă opresc și mă întreb: Ce părere am despre America?”, spune Andra.

A fost șefă de promoție la gimnaziu și liceu, cu media generală 10

Rezultatele școlare ale Andrei sunt impresionante.

Potrivit Colegiului Național „Tudor Vladimirescu”, aceasta a fost:

șefă de promoție la ciclul gimnazial, cu media generală 10,00;

șefă de promoție la ciclul liceal, cu media generală 10,00.

În paralel, Andra a obținut rezultate la olimpiade și concursuri de matematică, informatică, lingvistică și limba engleză.

Andra Cîrstoiu acâștigat numeroase premii în timpul școlii Sursa foto: Facebook/Andra Gabriela Cîrstoiu

La Olimpiada Națională de Matematică a câștigat medalii de bronz în 2022 și 2023. De asemenea, s-a calificat la etapa națională a Olimpiadei de Informatică în 2022 și 2023.

La Olimpiada Internațională de Matematică pe Echipe Dürer, categoria Excellence+, s-a clasat pe locul 37 din 163 la nivel internațional și pe locul 10 din 143 la nivel național în 2024.

A ajuns la Campionatul Mondial de Robotică din SUA

Andra a făcut parte și din echipa TEA-BORGS #19121, unde a fost lideră, iar în 2024 a fost finalistă Deans List la Campionatul Național de Robotică.

Performanța i-a adus calificarea individuală la FIRST World Championship 2024, desfășurat la Houston, în Statele Unite.

Potrivit colegiului, Andra a făcut parte din lotul național al României format din patru elevi selectați dintre peste 150 de participanți.

Palmaresul său include și mai multe premii naționale la competiția FIRST Tech Challenge, printre care:

Locul I – Connect Award, Campionatul Regional de Robotică 2025;

Locul II – Connect Award, Campionatul Național de Robotică 2024;

Locul I – Motivate Award, Campionatul Regional de Robotică 2024;

Locul III – Think Award, Campionatul Național de Robotică 2023;

Finalist Alliance, First Pick, Campionatul Regional 2023;

Locul II – Inspire Award, Campionatul Regional 2023.

Andra Cîrstoiu în 2024 a fost finalistă Deans List la Campionatul Național de Robotică. Sursa foto: Facebook/Andra Gabriela Cîrstoiu

A dezvoltat un proiect de inteligență artificială pentru cercetarea bolilor oncologice

Andra s-a remarcat și prin proiectul HealthRegen, descris de liceu drept un model teoretic și computațional bazat pe rețele neuronale.

Modelul a fost antrenat pe un grup de 100.000 de pacienți din baza de date NIH și testat pe un subset de 50.000 de pacienți, unde ar fi obținut o acuratețe de 67,94%.

Proiectul a fost premiat la nivel național.

Andra a primit Premiul pentru Inovație în Programare și Robotică, acordat de ING Hubs România și Fundația Comunitară București, iar proiectul a fost unul dintre cele trei selectate pentru a fi prezentate conducerii globale ING în timpul vizitei acesteia în România.

HealthRegen a mai primit Premiul I pentru Inovație la Noaptea Cercetătorilor Europeni ReCoNnect 2025.

Proiectul elevei, HealthRegen, a primit Premiul I pentru Inovație la Noaptea Cercetătorilor Europeni ReCoNnect 2025 Sursa foto: Facebook/Andra Gabriela Cîrstoiu

A fost admisă și la Yale Young Global Scholars

Parcursul Andrei la Yale nu începe odată cu admiterea la universitate.

Potrivit colegiului, aceasta a fost acceptată anterior, cu bursă, la Yale Young Global Scholars, programul preuniversitar al universității.

A fost selectată într-o cohortă de 75 de persoane din peste 14.000 de candidați, pentru specializarea Science, Technology & Innovation.

În cadrul programului, Andra a realizat o cercetare despre influența stilurilor muzicale asupra reactivării memoriei persoanelor cu Alzheimer și a lucrat la proiectarea unui prototip de satelit CubeSat.

De asemenea, a fost acceptată la programul preuniversitar de jurnalism al Yale Daily News, într-un grup de 40 de elevi.

Performanțele academice au fost completate de numeroase activități extracurriculare.

Andra a fost voluntară și coordonatoare în cadrul Asociației Academia Creativă MULTILINGUA, vicepreședinte al Consiliului Județean al Elevilor Gorj și, ulterior, președinte interimar.

A fost și unul dintre cei 18 ambasadori Girl Up selectați la nivel național în 2024-2025.

Printre proiectele în care s-a implicat se numără EDUPOWER și „Terapie Verde pentru Tineri”.

Pentru proiectul EDUPOWER a primit premiul „Inițiative pentru mediul rural” la Gala Elevului Reprezentant 2024.

De la Târgu Jiu la una dintre cele mai prestigioase universități din lume

Povestea Andrei Cîrstoiu este una dintre performanțele remarcabile ale Colegiului Național „Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu.

De la matematică și informatică la robotică, cercetare, proiecte sociale și leadership, parcursul său a fost construit în mai multe direcții.

Acum, tânăra își continuă studiile în Statele Unite, la Yale University, unde va combina Computer Science cu Molecular Biophysics and Biochemistry.

Bursa completă anunțată de colegiu, în valoare de 100.000 de dolari pe an, îi va susține parcursul universitar la Yale.

Universitatea Yale este o universitate privată de cercetare și membră a prestigioasei Ivy League, un grup al celor mai apreciate instituții de învățământ superior din America.

În clasamentul TIME 2026, universitatea Yale este pe locul 2 la nivel mondial, după Universitatea Oxford, și pe primul loc în SUA.

În topul QS World University, universitatea Yale este pe locul 16 în lume.

O altă abdolventă a Colegiului Național „Tudor Vladimirescu” din Târgu-Jiu, Andreea-Mihaela Căruceriu, a obținut primul loc la admiterea la Facultatea de Drept a Universității din București.

În schimb, Theodora Todoran, vicecampioana mondială la public speaking, a ales să studieze Psihologia în România.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE