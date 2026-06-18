Emil Rengle se căsătorește cu Alejandro Fernandez. Unde va avea loc nunta celor doi: „O să dăm un chef mare”

Emil Rengle și partenerul său, Alejandro Fernandez, au vorbit pentru prima dată despre planurile lor de căsătorie. Invitați în emisiunea „Furnicuțele”, difuzată de Antena 1 și prezentată de Denise Rifai, cei doi au dezvăluit unde va avea loc ceremonia oficială și cum își doresc să sărbătorească alături de familie și prieteni.

Alejandro Fernandez și Emil Rengle la Eurovision România 2026 | Foto: Ada Cheroiu (Libertatea)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 15

Emil Rengle și Alejandro Fernandez fac pasul următor în relația lor

Emil Rengle și Alejandro Fernandez trăiesc o relație de mai mulți ani și au decis să își oficializeze povestea de dragoste. Cei doi au făcut primele declarații despre acest moment important în cadrul emisiunii „Furnicuțele”.

Artistul a explicat că ceremonia legală nu va putea avea loc în România, deoarece căsătoria între persoane de același sex nu este recunoscută în prezent de legislația românească. Din acest motiv, cei doi au ales să organizeze evenimentul oficial într-o țară în care acest lucru este posibil din punct de vedere legal.

Ceremonia legală va avea loc în afara României

Emil Rengle a explicat că își dorește ca momentul să fie unul autentic și să poată fi recunoscut oficial prin acte.

„O nuntă ne dorim cu familia de suflet, prieteni și așa mai departe, și trebuie să o facem în afara României, unde putem să facem asta în mod legal, cu adevărat, cu acte. Dar pentru că sunt foarte mulți oameni pe care îi iubim, majoritatea aici în România – familia noastră și așa mai departe – aici o să dăm un chef mare”, a declarat Emil Rengle.

Potrivit acestuia, ceremonia din străinătate va reprezenta partea oficială a evenimentului, în timp ce în România va avea loc o petrecere dedicată celor apropiați.

Petrecere de amploare pentru familie și prieteni

Chiar dacă evenimentul organizat în România nu va avea valoare juridică, acesta va marca un moment important în viața celor doi. Emil Rengle și Alejandro Fernandez își doresc să adune alături de ei familia, prietenii și persoanele apropiate pentru a sărbători într-un cadru relaxat și plin de emoție.

Artistul a precizat că își imaginează o petrecere lipsită de formalități, în care invitații să se bucure de moment și de atmosfera creată.

Cum își imaginează Emil Rengle ziua cea mare

Dansatorul spune că își dorește ca evenimentul să reflecte personalitatea lor și relația pe care au construit-o de-a lungul timpului. „Prima nuntă gay din România, știi ce zic? Fără număr, cu petrecere, cu voie bună, cu celebrarea iubirii, dar adică real, cum suntem noi”, a adăugat Rengle.

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