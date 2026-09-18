Povestea din „Burlacii: Foc în Paradis” merge mai departe, iar de săptămâna viitoare, aventura continuă într-un nou ritm. Reality show-ul prezentat de Adelina Pestrițu continuă pe VOYO, unde noile episoade pot fi urmărite cu o zi în avans, iar emisiunea va fi difuzată, de asemenea, la Acasă, începând de luni. Telespectatorii sunt invitați să continue aventura alături de Adelina Pestrițu și de concurenții care au adus deja în prim-plan povești, atracții, rivalități și momente neașteptate.

Începând de săptămâna viitoare, publicul va avea parte de patru episoade noi în fiecare săptămână, disponibile în avans pe VOYO și difuzate de luni până joi, de la ora 23:00, la Acasă.

Într-un format în care fiecare întâlnire poate schimba dinamica din paradis, urmează o etapă cu și mai multe situații imprevizibile, conexiuni care se intensifică și alegeri care pot schimba parcursul concurenților. Întâlnirile, conversațiile, apropierile și tensiunile dintre aceștia vor aduce noi momente care pot schimba echilibrul din grup.

Pentru Adelina Pestrițu, aventura este abia la început, iar ceea ce urmează aduce noi provocări pentru concurenți. „Pentru mine, Burlacii: Foc în Paradis este despre oameni, emoții și povești care te fac să vrei să afli ce se întâmplă mai departe. Fiecare concurent vine cu propria poveste, iar pe parcurs apar situații și conexiuni pe care nici ei nu le pot anticipa. Aventura burlacilor și burlăcițelor continuă, iar de săptămâna viitoare ne întâlnim cu patru episoade noi în fiecare săptămână, pe VOYO și Acasă. Cei care au fost alături de noi până acum să rămână aproape, pentru că urmează o etapă cu multe surprize, emoții și momente care pot schimba complet dinamica din paradis”, spune Adelina Pestrițu, prezentatoarea reality show-ului.

De luni, „Burlacii: Foc în Paradis” intră într-o nouă etapă, cu episoade disponibile în avans pe VOYO și patru zile de difuzare pe săptămână la Acasă. Astfel, fanii show-ului pot alege să urmărească povestea la televizor sau să descopere în avans cele mai noi întâmplări din paradis pe VOYO. De luni și până joi, de la ora 23:00, și cu o zi în avans, pe VOYO.

„Burlacii: Foc în Paradis” continuă să țină publicul aproape de poveștile, emoțiile și alegerile concurenților. Ediția de aseară, care a adus și prima eliminare din competiție, a fost lider absolut de audiență. Prima ceremonie a trandafirilor a venit cu emoții puternice și alegeri care au dat peste cap calculele concurenților. Șapte băieți au avut la dispoziție șase trandafiri, iar fiecare alegere putea schimba parcursul fetelor în competiție.