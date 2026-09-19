Plan ambițios pentru cel mai mic stat din lume: Vaticanul, care se întinde pe doar 44 de hectare și găzduiește aproximativ 800 de locuitori, plănuiește să investească 100 de milioane de euro într-o centrală solară agrivoltaică, potrivit revistei economice Fortune.

Acest proiect are ca scop asigurarea necesarului de electricitate al statului papal și atingerea obiectivului de neutralitate a emisiilor de carbon până în 2050.

Energia solară, soluția Vaticanului pentru viitor

Vatican Viziune Solară și Impact

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Noua centrală va fi amplasată pe domeniul Santa Maria di Galeria, o proprietate a Vaticanului situată în afara Romei, cu o suprafață de aproximativ 1.050–1.100 de acri, adică de aproape 10 ori mai mare decât teritoriul micului stat.

Proiectul, care ar trebui să fie finalizat între 18 și 24 de luni, va avea o capacitate de producție între 80 și 90 de megawați. În comparație, actualul sistem solar de pe acoperișul Sălii de Audiențe Paul al VI-lea generează doar 300 de megawați-oră anual.

Proiectul are o abordare inovatoare, fiind conceput ca o instalație agrivoltaică. Acest tip de tehnologie combină producția de energie solară cu activitățile agricole, utilizând același teren pentru ambele scopuri. Este un pas important în direcția sustenabilității și alinierea cu valorile promovate de Vatican.

Proiectul Fratello Sole și sprijinul Italiei

Originea acestui demers energetic își are rădăcinile în pontificatul Papei Francisc. În iunie 2024, Suveranul Pontif a prezentat prin scrisoarea „Fratello Sole” planurile de a reduce emisiile de carbon ale Vaticanului.

Succesorul său, Papa Leon al XIV-lea, a continuat inițiativa, vizitând personal amplasamentul de la Santa Maria di Galeria în iunie 2025.

În luna iulie a aceluiași an, Italia a aprobat proiectul. În iunie 2026, Vaticanul a semnat un parteneriat cu compania italiană de utilități ACEA pentru dezvoltarea instalației.

Vaticanul, comparat cu proiectele energetice globale

Proiect solar major la Vatican

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Deși proiectul Vaticanului este semnificativ pentru un stat atât de mic, rămâne modest în comparație cu marile proiecte globale din domeniul energetic.

Spre exemplu, centrul de date Stargate al OpenAI, care va fi construit în Abilene, Texas, va avea o capacitate de 1,2 gigawați – de 15 ori mai mare decât centrala planificată de Vatican.

De asemenea, centrul de date Hyperion din Louisiana ar urma să consume până la 5 gigawați de energie până în 2030.

Cu toate acestea, scopul Vaticanului este diferit. În timp ce infrastructura din SUA susține operațiuni de calcul intensiv, inclusiv pentru inteligența artificială, centrala agrivoltaică de la Santa Maria di Galeria va furniza energie exclusiv micului stat suveran și activităților sale de radiodifuziune.

Angajamentul Vaticanului pentru un viitor sustenabil

Proiectul, deși mai puțin impresionant ca dimensiune, are o semnificație simbolică puternică, subliniind angajamentul Vaticanului față de protecția mediului.

Vaticanul a stabilit un obiectiv ambițios de a reduce emisiile de carbon cu 20% față de nivelurile din 2011 până în 2030 și de a deveni complet neutru din punct de vedere al emisiilor până în 2050, conform angajamentului său transmis ONU în 2023.