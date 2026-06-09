În acest context, Spotify lansează două noi melodii speciale, înregistrate în studiourile din Stockholm, alături de doi artiști europeni care reinterpretează piese definitorii pentru muzica de club europeană.

Una dintre aceste lansări o are în centru pe Erika Isac, care propune o versiune actualizată a hitului „Mr. Saxobeat”, piesa Alexandrei Stan care a dus soundul românesc de club pe scene și în topuri internaționale.

Pentru Erika Isac, reinterpretarea piesei are o încărcătură personală. Artista a crescut în același cartier cu Alexandra Stan, iar acest proiect devine astfel mai mult decât o simplă reluare a unui hit: este un omagiu adus unei piese care a marcat o generație și, în același timp, un moment de continuitate între două artiste românce din generații diferite.

„Am crescut în același cartier cu Alexandra Stan, iar asta m-a făcut mereu să simt o conexiune specială cu muzica ei. Să pot crea propria mea versiune a piesei «Mr. Saxobeat» este un moment care închide un cerc. Faptul că urmează să facem muzică împreună este un vis devenit realitate și sper că această colaborare să aducă împreună fani din generații diferite”, a spus Erika Isac.

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Noua interpretare a piesei „Mr. Saxobeat” vine într-un moment în care muzica europeană de club este redescoperită de o nouă generație. Influențele eurodance, trance și Italo disco se regăsesc tot mai des în producțiile artiștilor internaționali, în estetica vizuală a noilor proiecte pop și în felul în care publicul tânăr consumă muzica pe platformele digitale.

De la universul pop european construit de Zara Larsson în jurul proiectelor Midnight Sun și Girls Trip, până la referințele de 90s Eurodance și 2000s trance din zona Danny L Harle și PinkPantheress sau estetica Italo disco transformată de Mind Enterprises într-un lifestyle recognoscibil, Euromusic revine ca un limbaj cultural actual.

Alături de Erika Isac, Spotify lansează și o reinterpretare semnată de artista suedeză Felicia, concurentă la Eurovision Song Contest 2026, care readuce în atenție piesa „Stereo Love” a lui Edward Maya, sub titlul „Me Without U”.

Prin aceste două lansări, Spotify marchează revenirea soundului euforic european și pune în dialog piese iconice ale anilor 2000 cu artiști care le duc mai departe pentru publicul de astăzi.

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