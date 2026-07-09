Donald Trump a făcut o gafă uriașă în timpul conferinței de presă de la Summitul NATO

Președintele SUA a încurcat Iranul cu Japonia, în timpul declarațiilor făcute în Turcia. Mai exact, în timpul discursului de la Ankara, Trump a reamintit momentul în care Iranul a atacat portavionul american USS Abraham Lincoln.

Totuși, în timpul declarațiilor, în loc să spună Iran, a spus Japonia.

„Avem un portavion, este unul dintre cele mai frumoase și mai mari, este vorba despre USS Abraham Lincoln. Acum două luni, era să fie lovit de 111 rachete lansate de Republica Islamică a Japoniei. Au fost trase 111 rachete, timp de o oră către cea mai scumpă navă și toate au fost doborâte”, a spus Donald Trump în timpul discursului de la Ankara.

Confuzia dintre Iran și Japonia nu a fost singura din discursul lui Trump

Într-o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Trump a numit eronat acordul nuclear JCPOA din 2015 drept „JCPOC”.



Acordul, semnat de Iran, SUA și alte națiuni, a fost criticat de Trump: „Acest acord a fost unul dintre cele mai proaste decizii luate vreodată”, a spus el, conform The Japan Times.

Ce este portavionul USS Abraham Lincoln

Portavionul USS Abraham Lincoln (CVN-72), unul dintre cele mai mari și performante din lume, este o adevărată bijuterie tehnologică a Marinei Statelor Unite.



Nava, parte din clasa Nimitz, a fost construită în 1989 în onoarea celui de-al 16-lea președinte american, Abraham Lincoln. Această navă emblematică a costat inițial 2,24 de miliarde de dolari, iar valoarea sa ajustată la inflație depășește astăzi 6,8 miliarde de dolari.



Cu o lungime de 332 de metri și o punte de zbor comparabilă ca dimensiuni cu trei terenuri de fotbal, USS Abraham Lincoln poate transporta până la 90 de avioane și elicoptere. Printre acestea se numără aeronave de ultimă generație, cum ar fi F-35C Lightning II, F/A-18 Super Hornet și E-2 Hawkeye.



Nava este echipată cu două reactoare nucleare, ceea ce îi oferă o autonomie de peste 20 de ani fără realimentare cu combustibil, necesitând doar reaprovizionare cu hrană, combustibil pentru avioane și muniție.

Portavionul american găzduiește un echipaj de 5.000 – 6.000 de persoane

USS Abraham Lincoln găzduiește între 5.000 și 6.000 de persoane, incluzând atât echipajul navei, cât și personalul forțelor aeriene.

Structura echipajului este împărțită în două categorii principale: aproximativ 3.200 de membri fac parte din echipajul navei, fiind responsabili de operare și mentenanță, iar alți aproximativ 2.480 de membri aparțin Aripii Aeriene, care gestionează activitățile de zbor și întreținerea aeronavelor de la bord. Nava este, astfel, un adevărat oraș plutitor, o dovadă a puterii și complexității tehnologice ale Marinei americane.

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