Concurenți din toate cele patru echipe vor urca pe scenă și vor crea momente spectaculoase pentru a reuși să treacă mai departe, dar și pentru a-i face pe ceilalți antrenori să-i salveze, în cazul în care ajung în această situație.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Eu am văzut aici, pe scenă, mai mult decât o voce, am văzut un artist complet. Încă de la audițiile pe nevăzute, eu am simțit că acest om o să fie la mine în echipă”, va spune Denis despre un concurent pe care-l va salva. Despre cine este vorba, aflăm în câteva ore.

„Dacă v-aș fi văzut în mulțimea de concurenți, nu v-aș fi pus împreună niciodată”, va mărturisi Theo Rose despre un cuplu din echipa lui Tudor Chirilă.

Theo va fi impresionată și de un moment antrenat de Denis The Motans: „partea ta de interpretare din piesă a fost specific bărbătească, cumva. Ai susținut-o pe ea, ai lăsat-o să strălucească, iar asta aș fi spus-o ca o critică poate într-o altă situație, dar aici nu e cazul, asta m-a făcut să te apreciez și să-mi placă și mai tare rolul tău din povestea pe care ați creat-o pe scenă”.

Recomandări Parchetul confirmă că l-a inculpat pe generalul Radu pentru că și-a pus șoferul să-și asume un accident în locul său. IGSU spune că se va pensiona la 49 de ani. Pe ce bani?

Momentele emoționante pe care le fac concurenții în etapa confruntărilor, uneori, pot duce și la sentimente puternice:

„Este genul de fată de care aș putea să mă îndrăgostesc. E foarte frumoasă!”. „Nu prea cunosc mulți băieți ca el. E unul la un milion. Dragostea este foarte subiectivă și ne lovește atunci când ne așteptăm mai puțin” – vor mărturisi, emoționați, cei doi.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO „Va fi un infern pentru fotbaliști!” Ce se întâmplă acum în Qatar. Șocul trăit de jurnaliști când au ieșit din aeroport

Playtech.ro Artista iubită de milioane de români care a murit în sărăcie. E TULBURĂTOR: 'M-a sunat să...'

Viva.ro Doina și Ion Aldea-Teodorovici mureau într-un accident auto, în urmă cu 30 de ani. Ce s-a ales de fiul lor, care avea atunci doar 10 ani

Observatornews.ro Ţara în care tot mai mulţi elevi români pleacă să studieze. Salariul minim e de 1.700 de euro pe lună, iar taxa de şcolarizare de 3.000 de euro pe an

Știrileprotv.ro Rusia a lansat rachete de croazieră cu „focos nuclear simulat” deasupra Ucrainei

FANATIK.RO Aparatul banal din casă care îți dublează factura la curent. Blocurile noi vin cu el deja instalat

Orangesport.ro Imagine uluitoare. Ce avea asupra sa un militar rus ucis. Soldaţii ucraineni au rămas perplecşi. FOTO

HOROSCOP Horoscop 18 noiembrie 2022. Capricornii ar fi bine să nu se amestece prea mult în planurile apropiaților, chiar dacă sunt din familie