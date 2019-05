Actrița americană Eva Longoria, în vârstă de 44 de ani, s-a simțit rău duminică. Vedeta din serialul de mare succes „Neveste disperate” a venit la Festivalul de Film de la Cannes cu două zile înainte de începerea acestuia. Ea urma să prezinte filmul „Dora and the Lost City of Gold”.

Actrița a acuzat dureri abdominale, motiv pentru care echipa care o însoțea a chemat un medic la hotelul Martinez, unde era cazată vedeta. În urma controlului medical, s-a descoperit că vedeta avea apendicită. A fost transportată de urgență la spital, unde a fost operată în aceeași zi.

Potrivit publicației Closer, Eva Longoria se recuperează bine după intervenția chirurgicală suferită.

