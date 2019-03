Cosmin a fost pus să explice de ce a votat-o pe Irina să meargă la duel, alături de Ana Cazan, a notat kanald.ro.

„Între mine și Mihaela nu este absolut nimic decât prietenie, cum mă înțeleg cu toți de altfel, cu toate fetele și am ales așa pentru că s-a văzut că a fost… Adică așa am simțit eu, nu pentru ea. A fost marginalizată puțin, dată la o parte, nu a avut niciun vot și, pur și simplu, am vrut să fie ceva, egalitate. Apoi s-a oferit ea. A zis: «Da, mă duc eu. Îmi asum, mă duc eu!». Bun!”, a spus Cosmin Marin.

„Am simțit că sunteți așa, mai reci, față de mine, înțelegi? Adică așa am simțit eu și asta spun. Adică de ce să mint, sa zic «da, domnule, toată lumea ma iubește pe mine, eu sunt centrul atenției». Nu, asta am simțit pe moment și asta am spus și asta o să…”, a zis și Mihaela Popescu.

