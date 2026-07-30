Alex Ciucu a fost nevoit să își anuleze planul de a mai merge la concert și a părăsit locația. Designerul a precizat că s-a întors înapoi la hotel, neavând de altă opțiune din cauza interdicției referitoare la animalele de companie.

Acesta a ținut să precizeze că speră ca data viitoare i se va permite accesul cu animalul său de companie.

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„Am aflat cu tristețe și cu durere în suflet că animăluțele nu sunt binevenite aici. Avem și noi acest micuț patruped. Pun această postare poate se face vreo minune să fie bine la Nibiru și pentru iubitorii de animale. Noi ne întoarcem la hotel acum și poate, cine știe, data viitoare o să avem voie”, a declarat Alex Ciucu.

”Și eu am și sunt iubitoare de animale. Nu vad locul potrivit pentru ei, adică aglomerație și sunete puternice!”, a scris un admirator pe contul de socializare.

Cum a ales Alexandru Ciucu numele patrupedului său

Pentru Alexandru Ciucu și fiicele sale, Carolina și Raisa, micuțul Jack Russell este un membru cu drepturi depline al familiei. Designerul a dezvăluit în trecut că numele patrupedului ascunde o semnificație aparte, fiind o anagramă formată din primele silabe ale numelor celor două fetițe ale sale (Carolina și Raisa).

După ce și-a dus câinele acasă, creatorul de modă s-a întors în zonă pentru a le mulțumi personal tinerilor care l-au localizat și a lansat un apel la empatie pentru toți cei care întâlnesc animale rătăcite pe străzi: „Să ne gândim întotdeauna când vedem un cățel, o pisică sau orice alt animăluț fără stăpân, că undeva, cineva îl caută și suferă după el”. În cazul pierderii unui animal, designerul recomandă începerea căutărilor imediat și interacțiunea directă cu oamenii de pe stradă pentru a strânge indicii.

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