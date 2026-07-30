Pavel Durov este marcat pe listă cu un asterisc, indiciu că este acuzat de terorism, observă Meduza.

Regimul de la Moscova a inventat lista „extremiștilor și teroriștilor” nu pentru a combate activități infracționale concrete, ci pentru a elimina opozanții și pentru a-i intimida pe eventualii rebeli sau persoanele care nu își mai au locul în sistem, cum ar putea fi cazul lui Durov.

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, principalul succesor al KGB-ului sovietic) a anunţat miercuri că l-a pus sub acuzare pe fondatorul și directorul executiv al Telegram pentru facilitarea activităţilor teroriste şi că a emis un mandat internaţional de arestare pe numele său.

FSB își motivează punerea sub acuzare prin faptul că Telegram nu s-a conformat cererilor sale și nu a eliminat materialele „utilizate de serviciile speciale ucrainene şi de organizaţiile teroriste şi extremiste pentru a pregăti şi coordona acte de sabotaj şi terorism, ucideri în masă şi operaţiuni de fraudă cibernetică pe teritoriul Federaţiei Ruse”.

Telegram, o aplicaţie de mesagerie criptată fondată în 2013, este utilizată pe scară largă de ambele părţi implicate în războiul ruso-ucrainean. În timp ce a restricționat Telegram pe teritoriul Rusiei, regimul de la Moscova s-a folosit din plin de aplicație pentru a coordona acte de sabotaj în Europa și Ucraina.

În paralel cu restricționarea aplicației Telegram, Kremlinul a promovat propriul serviciu de mesagerie, MAX, conceput de statul rus pentru o eră a controlului digital total.

Pavel Durov, care s-a născut în Rusia, dar deţine acum paşaportul francez și cel al Emiratelor Arabe Unite, a fondat și VKontakte, echivalentul rus al Facebook, dar a renunțat la această rețea de socializare sub presiunile Kremlinului.

Autorităţile franceze îl anchetează de asemenea pe Durov în legătură cu faptul că Telegram nu a combătut în mod adecvat activităţile criminale de pe platformă, în special pornografia infantilă și traficul de droguri, şi nu a cooperat în mod suficient cu solicitările autorităţilor de aplicare a legii.

În ceea ce privește acuzațiile aduse de Franța, regimul de la Moscova l-a apărat pe fondatorul Telegram, apreciind la acea vreme că ancheta împotriva lui Durov ar face parte dintr-un presupus „joc politic mai amplu al Occidentului pentru a-și exercita puterea asupra Rusiei”.

Pavel Durov, un libertarian autoproclamat, susține ideea confidențialității totale pe internet și respinge categoric moderarea conținutului, chiar dacă unele mesaje sunt de natură infracțională.

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