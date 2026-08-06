Cu microfonul într-o mână și sprijinit de schelele scenei, F. Charm a rămas aproape de oamenii veniți la festival, chiar dacă între el și public se aflau câțiva metri buni. Momentul nu a fost pregătit înainte de concert, ci a venit spontan, pe fondul atmosferei create în timpul spectacolului.

„Nu am urcat pe schele ca să demonstrez ceva sau ca să obțin o fotografie bună. În momentul acela am simțit energia oamenilor și am vrut să duc piesa mai departe exact așa cum o trăiam. Când simt publicul, uit de orice limită. Rămân doar muzica, mesajul și oamenii din fața mea”, a spus F. Charm în exclusivitate pentru Libertatea.

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Artistul a cântat sprijinit de structura metalică a scenei, în timp ce luminile și fumul de concert au accentuat caracterul spectaculos al momentului. Într-o altă secvență, unul dintre instrumentiști a urcat, la rândul său, pe schelă, cu toba prinsă de corp, continuând show-ul deasupra publicului.

F. Charm este cunoscut pentru concertele în care pune accent pe mesaj, interacțiunea cu publicul și intensitatea interpretării. La Cacica, pasiunea pentru muzică a fost vizibilă în fiecare gest, de la felul în care a cântat până la decizia spontană de a se urca pe structura scenei.

„Pentru mine, scena nu este un loc în care doar interpretez niște piese. Este locul în care spun lucruri pe care poate în viața de zi cu zi oamenii nu au curajul să le spună. De aceea mă consum, mă bucur, mă înfurii și mă eliberez odată cu fiecare melodie. Nu știu să cânt pe jumătate”, a mai spus artistul.

Publicul a răspuns cu aplauze și telefoane ridicate, pentru a filma, iar secvența a devenit unul dintre cele mai puternice momente ale serii. Pentru F. Charm, spectacolul de la Festivalul Trufelor a însemnat mai mult decât o apariție într-un eveniment de vară. A fost o întâlnire directă cu un public care i-a cunoscut versurile și care a reacționat la fiecare piesă.

„Sunt concerte după care pleci mulțumit și sunt concerte din care pleci schimbat. La Cacica am simțit că oamenii au venit cu inimile deschise. Mi-au dat atât de multă energie, încât era imposibil să rămân într-un singur loc. Muzica te poate ridica la propriu, iar seara aceasta a fost dovada”, a adăugat F. Charm pentru Libertatea.

Momentul de pe schele a concentrat, în doar câteva minute, felul în care artistul își privește meseria: fără distanță față de public, fără economie de energie și fără teama de a ieși din tiparul unui show obișnuit.

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