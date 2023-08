Andra și Cătălin Măruță au un program foarte încărcat și și-au dorit extrem de mult să aibă o vacanță în familie pe un vas de croazieră. Acum au reușit să găsească mai multe zile libere pentru a se bucura de timp în familie în locuri spectaculoase.

Vacanța familiei Măruță a început cu câteva zile petrecute în Spania și Gibraltar, apoi s-au îmbarcat pe una dintre cele mai luxoase croaziere din lume: Royal Caribbean. Andra și Cătălin Măruță au ales o călătorie de șapte zile cu vasul Symphony of the Seas, unul dintre cele mai mari din lume.

„Vacanța este acel moment în care timpul pare să încetinească, iar sufletul se încarcă de energie pozitivă. Fie că este pe plajă, în mijlocul naturii sau explorând locuri noi, vacanța ne reconectează cu noi înșine și cu cei dragi”, a scris Cătălin Măruță pe Facebook când a ajuns în Spania.

Recent, Andra le povestea fanilor săi că urmează să plece într-o croazieră de vis alături de familia sa. „Abia aștept aventura care urmează! Mâine pornesc pentru prima dată pe croazieră și sunt curioasă cum va fi această experiență magică. Abia aștept să explorez noi destinații, să mă pierd în frumusețea mării și să creez amintiri memorabile alături de familia mea dragă”, spunea artista în urmă cu trei zile.

Ruta vasului de crozieră este Barcelona (Spania), Palma de Mallorca (Spania), Provence (Marsilia), Florența (Italia), Roma (Italia), Napoli (Italia) și Barcelona (Spania). Această crozieră costă, potrivit site-ului royalcaribbean.com, 1.439 de dolari de persoană, relatează unica.ro.

„Încă o nouă zi de aventură pe croaziera noastră cu Symphony of the Seas. De data asta am ajuns în minunatul oraș – Marsilia! ?⚓️ Am mers in vechiul port Vieux-Port, am admirat frumusețea impresionantă a Basilicii Notre-Dame de la Garde, de unde priveliștea asupra orașului și a mării iti taie respirația”, le-a spus Andra fanilor săi.

Andra și Cătălin Măruță, vacanță cu copiii în Spania

Pe rețelele de socializare, și Andra și Cătălin Măruță au postat imagini din vacanță. În urmă cu o săptămână, cântăreața a pozat alături de prezentator, căruia i-a furat ochelarii de soare. „În căutarea unui răsărit perfect! ☀️? Când soarele e prea puternic pentru ochi mei, am găsit soluția perfectă – ochelarii lui! ??️ #ImpreunaLaBineSiLaRau ??? #RasaritDeZileBune”, a transmis Andra pe Facebook.

Totodată, ea a mai dezvăluit cum a decurs vacanța în Spania. „În vacanță ne eliberăm de griji și ne deschidem inimile către toate experiențele frumoase ce ne așteaptă. Să fim pozitivi, să zâmbim mai mult și să ne bucurăm de fiecare răsărit de soare!”, s-a confesat artista fanilor ei.

Familia a avut și un motiv mare de sărbătoare, Eva Măruță a împlinit 7 ani pe 7 iulie. „La mulți ani minunați iubirea noastră! Astăzi este o zi specială pentru ține, deoarece împlinești 8 ani, de când ai venit pe lume. Fiecare zi petrecută cu ține este o aventură minunată, iar privirea ta plină de curiozitate și zâmbetul tău dulce au adus mereu lumina în jurul nostru. Te iubim Eva !”, a fost mesajul lui Cătălin Măruță pentru fiica lui.

