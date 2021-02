Feli Donose, dezvăluiri sincere despre ultima perioadă din viața ei. „Toată pandemia am zis că sunt bine, dar m-a afectat”

„Ce fază nașpa am avut o vreme. Toată pandemia am zis că sunt bine, dar m-a afectat: dorul de scenă. M-am trezit într-o realitate a mea, în care am văzut că lumea nu o să fie mai bună, ci o să fie opusul”, a spus Feli.

„Și eu m-am făcut mai rea… nu mai spun DA la orice doar ca să nu supăr pe careva. Din nevoia de a fi iubită, din nesiguranță. Dar m-a obosit foarte tare și mi-am scos masca acum”, a completat ea.

„Mi-am zis că ar trebui să fiu un exemplu de realitate într-o lume care se pictează reală, dar este falsă.

Am ales să le arăt oamenilor care mă urmăresc… că suntem la fel! Am obosit să fiu pe placul tuturor și asta m-a făcut foarte nefericită”, a mai completat Feli.

Deși a admis că a avut un terapeut, în viața ei au contat foarte mult prietenii: „Am făcut o curățenie, am rămas doar cu prietenii adevărați. Decât să dau o energie grea copilului meu, mai bine așa.

Trebuie să o faci, dar nouă ne place viața toxică”. Concluzia discuției a fost că această perioadă a fost, în fapt, o eliberare, o revenire la cea care era înainte de celebritate: ”Simțeam că oamenii îmi transmiteau – nu trebuie să mai fii fericită”.

