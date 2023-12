În luna decembrie a anului trecut, Feli Donose anunța că povestea de dragoste dintre ea și Cătălin, care a durat 5 ani, s-a încheiat de comun acord. Cei doi au împreună o fetiță, Nora Luna, care primește toată iubirea și atenția părinților. Cei doi au decis să păstreze o relație civilizată și să se implice amândoi în creșterea și educarea micuței lor.

Cântăreața consideră că a luat o decizie bună atunci când a decis să se despartă de soțul ei, deși mama ei a sperat că se vor împăca la un moment dat. Recent, Feli Donose a povestit despre teama pe care a simțit-o în momentul în care a fost nevoită să îi anunțe pe cei dragi că divorțează.

„Ziua în care am anunțat divorțul de tatăl fetiței a fost cea mai grea pentru mine. Îmi era frică de părinții noștri, mă gândeam să nu îi rănim, ei nu înțeleg că s-au schimbat vremurile și la un moment dat trebuie să te rupi.

Mama spera să ne împăcăm, că e copilul la mijloc. Am început să mă gândesc la mine și am zis că dacă am făcut acest pas a fost să fie Nora Luna bine. În momentul în care am postat mesajul cu despărțirea am bufnit în plâns”, a declarat Feli Donose pe Instagram.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Recomandări Reabilitarea de 6 milioane de euro a Academiei de Poliție, criticată de studenți și Europol, câștigată de firma unui fost consilier PSD, inculpat în dosarul Caraiman

Cum se descurcă Feli Donose în rolul de mamă singură

După despărțire, Feli și-a crescut singură fetița, pe Nora Luna, iar rolul de mamă singură este foarte greu. Cântăreața a ales să vorbească despre acest subiect sensibil pe rețelele de socializare pentru a arăta altor femei că nu sunt singure în aceste încercări grele.

„Am avut o săptămână foarte încărcată emoțional. Am primit atâtea teste de la Nora Luna și să știți că le-am picat aproape pe toate. Ne-am certat mult săptămâna asta. A scos niște emoții la suprafață care au durut atât de tare.. Nu au lovit în Felicia – adultul, mama. După atâtea zile de iad emoțional pentru amândouă, să zicem, mi-am dat seama ca Feli copila a fost rănită, furioasă, frustrată, s-a simțit neauzită, neînțeleasă și… am confundat rolurile. Într-adevăr, copiii sunt cei mai mari învățători pentru părinti. Ne-am simțit singure și neauzite în aceeași casă. Groaznic. Ce îmi reamintește MEREU Nora Luna e că iubirea ia toate durerile.

Suntem în perioada în care ea crește și își poartă personalitatea în lume fix așa cum simte și eu trebuie să învăț să pun limite cu blândețe si RĂBDARE. Aici e hopul mare care trebuie trecut acum în relația noastră. Fac postarea asta pentru toate mamele care se simt vinovate când văd în social media relații părinte-copil impecabile. Ele nu există în realitate. Există iubire si eforturi. Respect si adunat de puteri să faci tot ce poti ca să crești un copil BINE sub toate formele lui BINE. Îmi iubesc copilul cum nu cunosc o formă de iubire mai pură. Și copilul meu mă iubește și mă iartă. Și când mă iartă și îmi dă îmbrățișări, si Feli mică, dar si MAMA se simt văzute si înțelese.

Recomandări Drama de la Odorheiu Secuiesc și cumpărarea posturilor de televiziune de către partide

Nu întâmplător ăsta e primul weekend în care, după multă vreme, sunt acasă. O să stau lipită de ea. Să o simt, să o iubesc, să o aud, să o VĂD! Îmi cer iertare mie că mă lovesc atât în suflet când pierd controlul. Îi cer iertare ei când, poate, nu mai înțelege cine sunt. Ce știu sigur e că o să fiu aici mereu cu brațele deschise și PROMIT să fiu o elevă mai ascultătoare când îmi va da iar lecții să mă crească frumos, sănătos si cu iubire. Ea, copila mea. Sensul. Ghidul. Viata.”, a scris Feli pe Instagram, acum câteva luni.

Urmărește-ne pe Google News