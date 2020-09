Fetița Oanei Roman a început școala. “Se va trezi singură, într-un loc străin, cu oameni străini, cărora nu le va putea vedea decât ochii”

“În seara asta adorm cu gândul că oricâte cărți am citit, oricât am învățat, oricâtă educație am primit, nu am știu cum să-i explic copilului meu că mâine va merge pentru prima dată la școală și va intra singură să cunoască o învățătoare căreia nu îi va vedea fața, va avea colegi pe care nu îi va putea recunoaște, pentru că vor avea mască.

Și se va trezi singură, într-un loc străin, cu oameni străini cărora nu le va putea vedea decât ochii.

Așa va fi, pentru ea și sute de mii de alți copii, prima zi de școală din viața lor”, a scris Oana Roman în miez de noapte, pe Instagram.

După ce au stat acasă șase luni, peste 2,8 milioane de elevi încep luni anul școlar 2020-2021, anul care aduce cele mai multe schimbări în viața lor de elevi.

Este pentru al doilea an consecutiv când numărul de elevi este sub 3 milioane.

Cu reguli noi pe care trebuie să le respecte, cu ore online și note primite tot online, elevii trebuie să facă față unui altfel de an școlar, în contextul pandemiei de coronavirus.

Date noi. Cât de îngrijorați să fie părinții la redeschiderea școlii? Cum se manifestă şi cât de gravă poate fi infecţia cu noul coronavirus la copii

Ziua începerii școlii. Sindicatele profesorilor spun că, din 220.000 de dascăli, 50.000 au peste 60 de ani și suportă riscuri mari dacă vor lua virusul

