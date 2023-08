Sienna, fiica artistei din căsnicia cu Traian Spak, a studiat în Statele Unite ale Americii până în acest an. Adolescenta a ales singură să meargă la o școală din străinătate, însă a decis să se întoarcă în România, după ce Andreea Antonescu a născut-o pe Venice Victoria.

În SUA, Sienna era însoțită de mama artistei și se vedea destul de des cu tatăl ei, pentru că Traian Spak locuiește acolo de ani buni.

Andreea Antonescu spune că era foarte neliniștită să știe că Sienna este la o distanță atât de mare față de ea, iar din cauza fusului orar îi era greu să comunice așa cum își dorea. Fata cea mare a cântăreței a decis să se întoarcă în România pentru a fi alături de surioara ei.

„Ea a studiat acolo. Și, acum, de dragul fetiței celei mici, Venice, și al meu a decis să rămână aici. Fiică-mea a rămas cu mine. Urmează să o înscriu la școală, în clasa a șasea.

„Aveam doi copii pe două continente și îmi era foarte greu”

Ea și-a dorit să rămână aici, dar era și visul meu să am fetele aici. Dincolo de trăirile pe care le aveam eu, supărările, că aveam doi copii pe două continente și îmi era foarte greu, acum am inima împăcată. Nimic nu e mai frumos de atât, să fiu cu fetițele. Sunt foarte fericită, sunt liniștită. Nu mai am niciun necaz.

Îți dai seama, Sienna era acolo, fusul orar pe invers, încercam s-o prind la telefon când mergea sau se întorcea de la școală.

Nici nu mai aveam posibilitatea să plec în America, așa, din zi și din noapte, cum făceam eu înainte, să stau cu Sienna. Acum, că stau amândouă aici, am dat reset la toată viața și mergem mai departe”, a dezvăluit Andreea Antonescu, pentru cancan.ro.

„Eu și Traian suntem în relații foarte bune. Nu știu dacă o să mai fiu cu el…”

Chiar dacă au divorțat, Andreea Antonescu și Traian Spak au rămas în relații foarte bune. Cântăreața nu se gândește la o împăcare cu fostul soț, însă nu știe ce îi rezervă viața mai încolo.

„Traian a spus că este foarte bucuros că eu și Sienna ne dorim același lucru, adică să fim împreună. Eu și Sienna ne doream să fim împreună și suntem fericite.

Eu și Traian suntem în relații foarte bune. Nu știu dacă o să mai fiu cu el… Lucrurile astea nu se știu. Pentru astea nu ai cum să bagi niciodată mâna în foc. Nu poți să știi dacă se va întâmpla sau nu.”

Andreea Antonescu s-a despărțit de Victor Vrînceanu, tatăl fetiței mici

La doar trei luni după ce a devenit mamă a doua oară, Andreea Antonescu s-a despărțit de Victor Vrînceanu. Despărțirea lor a luat prin surprindere pe toată lumea, mai ales că abia deveniseră părinți. Cântăreața a dat noi detalii despre separarea de jurnalist.

„Maturitatea emoțională este responsabilitatea fiecăruia dintre noi, responsabilitatea de a clădi un caracter frumos. Valorile după care ne clădim acest caracter ne reprezintă, ne definesc. Iubirea, din punctul meu de vedere, nu există fără respect, bun simț și adevăr.

Ca orice femeie, am nevoi și dorințe. Țin mult la ele. Îmi place comunicarea deschisă în orice relație, de orice gen. Știu că orice se poate obține prin comunicare, vorbe frumoase, ton jos și blândețe. De multe ori ajungem să realizăm că vorbele de la început și faptele ulterioare nu duc în aceeași direcție. Atât am de spus”, a declara solista în podcastul „Te ascult”, moderat de Ilinca Vandici, potrivit unica.ro.

Și a continuat: „Concluzia pe care am tras-o este că trebuie să mă trezesc, să-mi dau seama ce merit, asta a trebuit eu să învăț. Am în continuare de lucrat la mine, ca orice persoană”.

