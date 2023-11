Filme Netflix noiembrie 2023. Descoperă lista cu cele mai noi filme și seriale pe care le poți urmări, pe Netflix, începând din luna noiembrie. Vezi și cu ce coduri secrete pe Netflix poți accesa mai multe filme și seriale.

Poți începe cu: The Killer, cel mai nou film de la David Fincher, un thriller de acțiune neo-noir, după un scenariu de Andrew Kevin Walker; All The Light We Cannot See, o serie limitată, bazată pe romanul omonim distins cu premiul Pulitzer, cu Mark Ruffalo, Hugh Laurie și Louis Hofmann în distribuție; The Crown: Sezonul 6 Partea 1, relația care înflorește între Prințesa Diana și Dodi Fayed, înainte de călătoria fatidică cu mașina care a adus consecințe devastatoare.

Pe lângă acestea, mai poți vedea: Squid Game: The Challenge, un show în care fenomenul global prinde viață cu jocuri inspirate din serial; Rustin, un film inspirat de arhitectul din spatele marșului istoric organizat la Washington în 1963, Bayard Rustin; și Leo, o comedie în care Adam Sandler dă voce unei șopârle care plănuiește să evadeze din terariu.

Titlurile lunii noiembrie 2023 pe Netflix

All the light we cannot see

Filme noi pe Netflix în noiembrie 2023 – All the light we cannot see trailer

Bazat pe romanul omonim distins cu premiul Pulitzer, All The Light We Cannot See este o serie limitată inovatoare, care spune povestea lui Marie-Laure, o tânără nevăzătoare din Franța, și a tatălui ei, Daniel LeBlanc. În încercarea de a salva un diamant legendar din ghearele naziștilor, cei doi fug din Parisul aflat sub ocupație germană. Urmăriți cu îndârjire de un ofițer Gestapo nemilos, care încearcă să pună mâna pe piatra prețioasă pentru sine, Marie-Laure și Daniel își găsesc curând refugiul în St. Malo, în casa unui unchi singuratic, care face transmisiuni radio clandestine ca parte a rezistenței. În acest oraș cândva idilic de pe malul mării, Marie-Laure își întâlnește sufletul-pereche în cea mai neașteptată persoană: Werner, un adolescent genial recrutat de regimul lui Hitler pentru a depista transmisiunile radio ilegale. Cei doi împărtășesc nu numai această legătură secretă, ci și sentimentele de încredere în natura umană și speranțele de viitor.

Împletind abil viețile lui Marie-Laure și Werner pe parcursul unui deceniu, All The Light We Cannot See spune povestea puterii extraordinare a legăturilor dintre oameni, o rază de lumină care ne poate duce la liman chiar și în cele mai întunecate timpuri. Seria limitată cu patru părți regizată de Shawn Levy după un scenariu de Steven Knight le prezintă pe Nell Sutton și Aria Mia Loberti în rolurile lui Marie-Laure în copilărie și, respectiv, în adolescență. Mark Ruffalo interpretează rolul lui Daniel LeBlanc, Hugh Laurie este unchiul Etienne, Louis Hofmann este Werner, Lars Eidinger, Von Rumpel, iar Marion Bailey dă viață personajului Madame Manec. Este unul noile filme ce pot fi urmărite pe Netflix din 2 noiembrie 2023.

The Killer

The killer – trailer Netflix

După un semi-eșec, un asasin se luptă cu el însuși și cu cei care l-au angajat pe parcursul unei urmăriri internaționale, despre care pretinde că nu are nimic personal. Din 10 noiembrie, pe Netflix.

The Crown- sezonul 6, partea 1

The Crown- sezonul 6 trailer Netflix

Primele patru episoade (Partea 1) descriu relația care înflorește între Prințesa Diana și Dodi Fayed, înainte de călătoria fatidică cu mașina care a adus cu sine consecințe devastatoare. Ultimul capitol este spus în șase episoade (Partea 2). Prințul William încearcă să se integreze din nou în atmosfera de la Eton în urma morții mamei sale, deoarece monarhia trebuie să traverseze valul opiniei publice. Când ajunge la Jubileul de Aur, regina reflectă asupra viitorului monarhiei prin căsătoria lui Charles și Camilla și începuturile unui nou basm regal odată cu William și Kate. În partea a doua, Ed McVey și Luther Ford vor interpreta rolurile prințului William și ale prințului Harry. Li se va alătura Meg Bellamy în rolul lui Kate Middleton. Acestea vor fi roluri de debut pentru toți cei trei actori. Prima parte a serialului poate fi urmărită din 16 noiembrie 2023.

Filme seriale Netflix noi în luna noiembrie 2023

The Tailor – sezonul 3

Sentimentele lui Peyami pentru Esvet se intensifică, forțându-l să facă o alegere dificilă între dragostea lor și prietenia de o viață cu Dimitri. Din 3 noiembrie, pe Netflix.

Selling Sunset- sezonul 7

Piața s-a contractat și echipa se chinuie să vândă case, însă rivalitățile și problemele nerezolvate ar putea strica totul. Vor reuși oare să o scoată la liman? Din 3 noiembrie.

At the moment – serial nou pe Netflix

At the moment – serial nou pe Netflix

Un serial-antologie care e plasat în vremea pandemiei și care urmărește zece povești de dragoste deosebite, pline de pasiune și dezamăgiri. Din 10 noiembrie.

Criminal Code

Agenții federali trebuie să dea dovadă de creativitate pentru a descifra un jaf de proporții. Din 14 noiembrie.

SUBURRÆTERNA

Haosul domnește în Roma, iar alianțele sunt periclitate de tensiunile create de noile clanuri. Lumea din „Suburra” se transformă. Din 14 noiembrie.

Sagrada Familia – sezonul 2

Bântuită de trecut, Gloria nu se va da în lături de la nimic pentru a croi un viitor pentru familia ei, în timp ce noi intrigi și mistere frământă cartierul. Din 17 noiembrie.

The Railway Men

The Railway Men trailer Netflix

Un gaz mortal se scurge dintr-o fabrică din Bhopal și niște muncitori feroviari curajoși își riscă viața pentru a-i salva pe alții, înfruntând un dezastru îngrozitor. Din 18 noiembrie.

Squid Game – The Challenge

456 de jucători, 4,56 de milioane de dolari, un singur câștigător. Fenomenul renumit la nivel global prinde viață cu jocuri inspirate din serial și provocări noi. Din 22 noiembrie.

A nearly normal Family – serial nou pe Netflix

Viața unei familii aparent perfecte se duce de râpă atunci când o crimă șocantă dovedește că sunt dispuși să facă gesturi disperate pentru a se proteja unul pe celălalt. Din 24 noiembrie.

Obliterated

O echipă de elită a forțelor speciale trebuie să contracareze o amenințare mortală în Las Vegas. Un serial de acțiune și comedie de la creatorii serialului „Cobra Kai”. Din 30 noiembrie.

Virgin River – sezonul 5, partea a 2-a

Mel se acomodează cu un nou ritm al vieții, Jack își dezvoltă afacerea, iar orașul înfruntă noi amenințări, căci în Virgin River secretele încep să iasă la iveală. Din 30 noiembrie.

Filme noi pe Netflix în noiembrie 2023

Locked in

O soră medicală cumsecade vrea să afle secretele din spatele rănilor suferite de pacienta ei comatoasă și descoperă rivalitate amară, infidelitate, trădare și crimă. Din 1 noiembrie.

Nyad – din 3 noiembrie

Nyad – trailer Netflix

La 60 de ani, sportiva Diana Nyad decide să își îndeplinească visul nebunesc de o viață: să parcurgă înot o distanță de 164 de kilometri, din Cuba până în Florida.

Rustin

Activistul Bayard Rustin a înfruntat rasismul și homofobia, ajutând la schimbarea istorică a drepturilor civile prin orchestrarea marșului spre Washington din 1963. Din 17 noiembrie.

Nuovo Olimpo

În Roma anilor 70, întâlnirea întâmplătoare dintre Enea și Pietro dintr-un cinematograf se transformă într-o iubire de neuitat. Dar destinul îi desparte. Din 1 noiembrie

The Claus Family 3

Livrarea cadourilor nu merge conform planurilor, iar bunicul Noël intră în bucluc. Vor reuși frații Jules și Noor să-și unească forțele și să salveze Crăciunul? Din 8 noiembrie.

Family Switch

În prag de Crăciun, într-o familie se dezlănțuie haosul. După un eveniment cosmic rar, părinții fac schimb de corpuri cu copiii lor adolescenți. De asemenea unul dintre noile filme ce pot fi urmărite pe Netflix din noiembrie.

Filme documentare pe Netflix în noiembrie 2023

Robbie Williams

Robbie Williams trailer Netflix

După 25 de ani de carieră solo extraordinară, Robbie își amintește de vremurile când era mai tânăr și reflectează asupra vieții petrecute în lumina reflectoarelor. Din 8 noiembrie. Din 8 noiembrie

Temple of film – 100 years of the Egyptian Theatre

Guillermo del Toro, Rian Johnson și alți cineaști celebri fac o retrospectivă legată de istorica sală Egyptian Theatre din L.A., care revine acum la gloria de odinioară. Din 9 noiembrie.

Stamped from the Beginning

Cu animație inovatoare și contribuții ale experților, documentarul bazat pe bestsellerul lui Ibram X. Kendi explorează istoria ideologiei rasiste din America. Din 20 noiembrie.

Filme Netflix pentru copii și familie în noiembrie 2023

Leo

Adam Sandler este o șopârlă pe nume Leo în această comedie-musical despre ultimul an de școală văzut prin ochii unui animal de companie. Din 21 noiembrie.

Go Dog Go – sezonul 4

Tag și prietenul ei Lăbuș adoră să-și ajute prietenii din Dogia, fie că este vorba despre livrarea de cutii cu fursecuri, fie de organizarea concursului Dogcathalon. Din 27 noiembrie.

The Bad Guys – A very Bad Holiday

Domnul Lup și echipa sa de animale nelegiuite realizează că vor trebui să readucă spiritul Crăciunului în oraș pentru a-și duce la îndeplinire jaful anual de sărbători. Din 30 noiembrie.

Filme licențiate pe Netflix în noiembrie 2023

13 HOURS: The secret Soldiers of Benghazi -din 1 noiembrie

Catch me if you can – din 1 noiembrie

Coach Carter – din 1 noiembrie

Premium Rush – din 1 noiembrie

Primal Fear – din 1 noiembrie

Total Recall – din 1 noiembrie

BOYZ N THE HOOD

