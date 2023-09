Filme Netflix septembrie 2023. Descoperă lista cu cele mai noi filme și seriale pe care le poți urmări, pe Netflix, începând din luna septembrie. Vezi și cu ce coduri secrete pe Netflix poți accesa mai multe filme și seriale. Poți începe cu: Sex Education: Sezonul 4, un nou și ultim sezon ce se deschide cu Maeve în America, Moordale închis, și cu Otis care trebuie să se integreze în liceul Cavendish, unde nu este singurul sexoterapeut; El Conde, o comedie neagră cu elemente horror care imaginează un univers paralel inspirat din istoria chiliană recentă; The Wonderful Story of Henry Sugar, adaptarea lui Wes Anderson a nuvelei omonime, de Roald Dahl.

În plus, filmele Band of Brothers, Erin Brockovich, Fight Club, The Italian Job, The Pacific, dar și cel de-al doilea sezon din Flavours of Romania vin pe platformă, așa că nu uita să le adaugi în lista ta!

Titlurile lunii septembrie 2023 pe Netflix

El Conde

Filme și seriale Netflix septembrie 2023 – El Conde Trailer

El Conde este o comedie neagră cu elemente horror care imaginează un univers paralel inspirat din istoria chiliană recentă. În film, Augusto Pinochet, simbol al fascismului global, este creionat ca un vampir care trăiește ascuns într-un conac părăsit din capătul sudic al continentului, ostoindu-și setea de rău pentru a supraviețui. După două sute cincizeci de ani de viață, Pinochet a decis să nu se mai hrănească cu sânge și să renunțe la privilegiul vieții eterne. Nu mai poate suporta gândul că va rămâne în istorie ca un pungaș. În ciuda obârșiilor lui dezamăgitoare și oportuniste, o relație neașteptată îl inspiră către o viață plină de pasiune contrarevoluționară vitală.

Sex education- sezonul 4

Sex education- sezonul 4

Odată cu încheierea studiilor la liceul Moordale, Otis și Eric au în față o nouă provocare: prima zi de școală la colegiul Cavendish Sixth Form. Otis este agitat în privința organizării noii sale clinici, în timp ce Eric se roagă să nu fie luați din nou drept fraieri. Dar colegiul Cavendish oferă un șoc cultural tuturor foștilor elevi ai liceului Moordale. Dacă până acum au crezut despre ei că sunt progresiști, la colegiu lucrurile ating un cu totul alt nivel. În fiecare zi se țin cursuri de yoga în curte, peste tot este promovată sustenabilitatea și există un grup de copii care sunt populari pentru că sunt… amabili?!

Viv este total bulversată de abordarea non-competitivă, bazată pe puterea exemplului studenților, în timp ce Jackson încă se luptă să uite de Cal. Aimee încearcă ceva nou, și anume cursuri avansate de artă, iar Adam încearcă să-și dea seama dacă studiile la acest nivel sunt pentru el. În SUA, Maeve își trăiește visul la prestigioasa universitate Wallace, sub îndrumarea autorului-cult Thomas Molloy. Otis tânjește după ea, în timp ce încearcă să se adapteze la noua situație, aceea de a nu mai fi singurul copil din familie sau singurul terapeut din campus… Din 21 septembrie, pe Netflix.

Filme seriale noi pe Netflix în septembrie 2023

Disenchantment – partea 5

Disenchantment – partea 5

Pentru a salva Dreamland de mânia reginei Dagmar, Bean trebuie să-și înfrângă mama și să scape de o profeție care prezice că va ucide pe cineva drag. Din 1 septembrie 2023, pe Netflix.

6IXTYNIN9 The Series

După ce își pierde slujba, o femeie descoperă un pachet misterios în pragul ușii apartamentului, iar viața ei ia o întorsătură nefericită. Din 6 septembrie, pe Netflix.

Infamy – serial nou pe Netflix

Prinsă între rădăcinile ei rome și presiunea grupului de prieteni, o tânără de 17 ani speră să devină cântăreață de hip-hop în ciuda regulilor stricte impuse de ai săi. Din 6 septembrie.

Dear child – serial nou

Dear child – serial nou – trailer Netflix

Evadarea unei femei misterioase dintr-o captivitate cumplită îndrumă anchetatorii către groaznicul adevăr din spatele unei dispariții nerezolvate cu ani în urmă. Din 7 septembire, pe Netflix.

Top Boy – sezonul 3

Sully preia controlul, forțându-l pe Dushane să încaseze banii, dar noul ordin aduce noi provocări, amenințări și consecințe. Din 7 septembrie.

Virgin River – sezonul 5

Mel se acomodează cu un nou ritm al vieții, Jack își dezvoltă afacerea, iar orașul înfruntă noi amenințări, căci în Virgin River secretele încep să iasă la iveală.

A time called you – serial nou

A time called you – serial nou – trailer Netflix

A time called you – serial nou

O femeie îndurerată călătorește ca prin magie în anul 1998, unde cunoaște un bărbat care seamănă izbitor de mult cu răposatul ei iubit. A time called you este unul dintre noile filme seriale de pe Netflix în septembrie 2023.

Burning Body

După ce un polițist este ucis și incendiat, toată lumea privește către alți doi agenți: iubita lui și amantul ei. Inspirat de evenimente reale. Din 8 septembrie, pe Netflix.

Glow up – sezonul 5

O nouă serie de artiști de make-up aspiranți își trasează, conturează și uniformizează calea spre o carieră de succes în acest reality-show creativ și plin de culoare. Din 12 septembrie, pe Netflix.

Surviving Summer – sezonul 2

Surviving Summer – sezonul 2 – trailer Netflix

Summer se antrenează cu prietenele ei pentru competiția națională de surf. O nouă rivală face valuri în apă și printre băieți. Din 15 septembrie

The Club – sezonul 2

În lipsa soțului, Raşel își crește fiica la Club Istanbul cu ajutorul mamei ei, dar relația le este pusă la încercare de pierderi și trădări.

Hard Broken

O crimă îngrozitoare creează haos într-un grup de prieteni și scoate la iveală iubirile secrete și trădările din spatele vieții lor aparent perfecte.

Love is Blind – sezonul 5

Sperând că marea iubire este de cealaltă parte a peretelui, un grup de bărbați și femei în căutarea dragostei au parte de răsturnări de situație și triunghiuri amoroase.

Castelvania Nocturn

Franța, 1792. Un nou serial de animație în universul Castlevania de la realizatorii Kevin Kolde („Castlevania”) și Clive Bradley („Fantomele fiordului”). Din 28 septembrie.

Song of Bandits

În Gando, ținutul fărădelegii, bandiți nemiloși luptă cu îndârjire pentru a-și apăra patria și pe cei dragi, uneori chiar și cu prețul vieții.

Filme Netflix septembrie 2023

Happy Ending

Happy Ending

După un an de relație fericită, propunerea Lunei de a include a treia persoană în viața lor sexuală răstoarnă cu totul apropierea dintre ea și Mink. Din 1 septembrie, pe Netflix.

Freestyle

Un rapper cu un trecut de infractor este în ascensiune și are nevoie de bani pentru înregistrări, așa că pune la cale o vânzare de droguri care l-ar putea costa totul. Din 13 septembrie, pe Netflix.

Overhaul

Roger, un pilot de curse cu camioane, pierde totul, dar primește o ofertă tentantă și periculoasă: să devină șoferul unei bande de hoți. Din 27 septembrie.

What if

Aflați în luna de miere, doi muzicieni proaspăt căsătoriți sunt prinși de furtună pe o insulă, având de înfruntat realități neplăcute, care le-ar putea distruge căsnicia. Din 7 septembrie.

Love at first sight

Love at first sight – filme Netflix septembrie 2023

Doi străini se apropie în timpului unui zbor spre Londra, dar soarta îi desparte. O reîntâlnire pare puțin probabilă, dar dragostea are căile ei de a sfida destinul. Din 15 septembrie.

Nowhere

Plutind în derivă pe mare într-un container de transport, o femeie însărcinată încearcă să supraviețuiască după ce a fugit dintr-o țară totalitaristă devastată. Din 29 septembrie.

Filme documentare pe Netflix în septembrie 2023

Predators

Vezi viața prin ochii gheparzilor, urșilor polari și ai altor vajnici vânători ai planetei, în lupta lor pentru supraviețuire. Din 6 septembrie.

Spy Ops

Agenți din diverse servicii de informații, de la MI6 la CIA, ne spun povești despre spionaj, campaniile din Războiul Rece și lovituri de stat. Din 8 septembrie.

Inside World’s toughest prisons – sezonul 7

Inside World’s toughest prisons – sezonul 7 – trailer Netflix

Jurnalistul și fostul deținut Raphael Rowe experimentează viața în închisorile din Finlanda, Cehia, Indonezia și Insulele Solomon.

Filme pentru copii pe Netflix, în septembrie 2023

Kung Fu Panda: The Dragon Knight: Sezonul 3

Kung Fu Panda: The Dragon Knight: Sezonul 3- trailer

În cursa de distrugere definitivă a armelor atotputernice Tianshang, Cavalerii Dragon înfruntă dușmani cunoscuți, dar și neașteptați. Din 7 septembrie

Spy kids – Armageddon

Un dezvoltator de jocuri lansează un virus periculos, iar cei doi copii ai unor agenți secreți trebuie să colaboreze pentru a-și salva părinții și lumea. Din 22 septembrie

Power Rangers Cosmic Fury

Lordul Zedd se întoarce mai puternic ca niciodată, iar echipa Furiei Cosmice se avântă în cosmos pentru a înfrunta împăratul malefic și a salva universul. Din 29 septembrie.

Filme licențiate Netflix în septembrie 2023

World Trade Center – din 1 septembrie

Band of Brothers

Certain Women

Chicago

Erin Brockovich

Eurotrip

Fight Club

In Time

The Pacific

Flavours of Romania

