Filme și seriale noi Netflix, în martie 2025

Primăvara 2025 începe cu o serie de povești fantastice despre curaj, familie și iubire, dar ne aduce și producții pline de adrenalină și acțiune. Așadar, luna aceasta vei putea urmări: filmul The Electric State, o distopie retrofuturistă în care războiul dintre oameni și roboți și-a lăsat puternic amprenta asupra societății, cu o distribuție de excepție din care fac parte Millie Bobby Brown, Chris Pratt și Stanley Tucci; serialul The Leopard, care ne transpune în Sicilia secolului al XIX-lea, atunci când luptele pentru unificare Italiei se întețesc, iar conflictele de familie devin și ele mai puternice, cu Francesco Collela, Deva Casell și Saul Nanni; sezonul 7 din seria documentar Formula One: Drive to Survive, unde echipele și piloții de Formula 1 sunt gata să dezvăluie noi amănunte și provocări din spatele acestui sport incitant.

De asemenea, surprizele lunii martie continuă cu: seria With Love, Meghan, unde gazda acestuia, însăși Ducesa de Sussex, împărtășește mici trucuri din sfera culinară și nu numai; filmul The Life List, unde Alex, interpretată de Sofia Carson, se lasă ghidată de dorințele sale din copilărie într-o călătorie specială; Adolescence, un serial de dramă psihologică care urmărește firul unei crime care se presupune a fi săvârșită de un tânăr de 13 ani.

Recomandări O crimă pe care poliţia din Oradea putea să o împiedice. Noi detalii din cazul tinerei ucise şi ascunse în valiza din remorcă

În plus, luna aceasta vin pe platforma Netflix – Candidatul Perfect, alături de celebrele pelicule Scarface, Oppenheimer, Pride and Prejudice și A Man Called Otto, dar și Wonka și trilogia Pitch Perfect – deci nu uita să le adaugi în lista ta cu filme și seriale noi de pe Netflix în martie 2025.

Titlurile lunii martie 2025 pe Netflix

The Leopard

Bazat pe o carte considerată de mulți unul dintre cele mai importante romane italiene din toate timpurile, The Leopard spune o poveste fascinantă, care se derulează pe fondul revoluției din Sicilia din anii 1860.

În centrul poveștii se află Don Fabrizio Corbera, prințul de Salina, care duce o viață privilegiată, înconjurat de frumusețe. Cum Italia să îndreaptă către unificare și vechea aristocrație se simte amenințată, prințul realizează că viitorul familiei sale este în pericol și că are nevoie de noi alianțe, fiecare dintre acestea punându-i sub semnul întrebării principiile.

În cele din urmă, Don Fabrizio se confruntă cu o alegere imposibilă. El are puterea de a pune la cale o căsătorie între Tancredi, nepotul său, și bogata și frumoasa Angelica, un mariaj care ar putea pune la adăpost moștenirea familiei, dar care ar frânge inima Concettei, fiica lui preferată. Serialul va aborda într-o manieră modernă teme fără vârstă, precum puterea, dragostea și prețul progresului. Filmul este disponibil pe Netflix începând din data de 5 martie.

Recomandări Mărțișoarele istorice care au ajutat la refacerea flotei militare a României: 75.000 de lei aur, adunați în 1913 pentru nave de război

Ghepardul – Trailer Oficial Netflix

Formula one: Drive to Survive

Fețe cunoscute revin în prim-plan, piloți de bază își trădează echipele și apar noi campioni într-unul dintre cele mai tumultuoase sezoane din istoria Formulei 1. Din 7 martie.

The Electric State

Millie Bobby Brown și Chris Pratt joacă într-o aventură retrofuturistă despre o adolescentă orfană care își caută fratele dispărut în urma unei rebeliuni a roboților.

Regizat de Anthony și Joe Russo, The Electric State îi are în distribuție pe Brown, Pratt, Ke Huy Quan (distins cu premiul Oscar), Jason Alexander, Giancarlo Esposito, Stanley Tucci (nominalizat la Oscar) și Woody Norman. Talentații Mackie, Woody Harrelson, Brian Cox, Jenny Slate și Alan Tudyk sunt cei care dau glas roboților. Filmul este bazat pe romanul grafic al lui Simon Stålenhag. Christopher Markus și Stephen McFeely semnează scenariul. Din 14 martie, pe Netflix.

The Electric State – Trailer Netflix

Seriale noi pe Netflix, în martie 2025

With Love, Meghan

Meghan, ducesă de Sussex, invită prieteni și musafiri celebri la frumoasa reședință din California și oferă sfaturi despre gătit, grădinărit și ospitalitate. Din 4 martie, pe Netflix.

Recomandări Donald Trump i-a cerut lui Zelenski să nu-l mai critice pe Putin, imediat după ce l-a dat afară de la Casa Albă

With Love, Meghan – Trailer Netflix

Medusa

Cineva vrea să o ucidă pe directoarea Bárbara Hidalgo. Va găsi ea vinovatul, în timp ce familia sa luptă dur pentru controlul imperiului lor de afaceri columbian? Din 5 martie.

Medusa – trailer Netflix

Love is Blind – Sweden

Un nou grup de celibatari sosește pentru experimentul matrimonial suprem: să găsească iubirea adevărată și un angajament pe viață, înainte să se întâlnească față în față. Din 6 martie.

Love is Blind – Sweden – Trailer Netflix

When life gives you tangerine

În Jeju, relația dintre o fată îndrăzneață și un băiat devotat devine o poveste de viață cu piedici și reușite, dovedind că dragostea rezistă peste generații. Din 7 martie.

Adolescence

Un băiat de 13 ani e acuzat de uciderea unei colege, iar familia, terapeuta lui și inspectorul de caz vor să afle ce s-a întâmplat de fapt. Din 13 martie.

Inside – Sezonul 2

Creatorii de conținut participă la o serie de provocări pentru a câștiga un premiu uriaș în bani. Un reality-show de la Sidemen, YouTuberii britanici virali. Din 17 martie.

Woman of the Dead – sezonul 2

La doi ani după ce s-a răzbunat pentru moartea soțului ei, Blum a găsit o oarecare pace, dar secretele tind mereu să iasă la suprafață. Din 19 martie.

Bet your Life

Un jurnalist care scrie despre pariuri sportive rămâne fără bani și face echipă cu fantoma unui om de afaceri, care vrea să dezlege misterul uciderii sale. Din 20 martie.

The Residence

Un dineu de stat la Casa Albă se transformă într-un loc al crimei, iar detectiva Cordelia Cupp trebuie să ancheteze zeci de angajați și invitați ca să prindă ucigașul. Din 20 martie.

Caught

După moartea soțului ei, obsesia unei reporterițe renumite aflată în căutarea adevărului într-un nou caz amenință să-i distrugă reputația. Din 26 martie.

Survival of the Thickest – sezonul 2

În timp ce brandul ei de styling câștigă popularitate, viața ei amoroasă nu merge prea bine. Mavis își asumă riscuri mari pentru a face valuri în lumea modei de lux. Din 27 martie.

The Lady’s Companion

Angajată să găsească soți pentru trei surori bogate, însoțitoarea Elena Bianda intră într-o lume de scandaluri și intrigi amoroase de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Din 28 martie.

Filme noi pe Netflix în martie 2025

Delicious

În timpul vacanței, într-o zonă rurală a Franței, o familie germană se intersectează cu o tânără angajată la hotel, care are intenții sinistre. Din 7 martie.

Little Siberia

Little Siberia – trailer Netflix

Credința unui pastor este zdruncinată atunci când un meteorit cade în orășelul său finlandez, impactul acestuia stârnind haos și intenții criminale în rândul enoriașilor. Din 21 martie.

The Life List

Trimisă de mama sa într-o misiune de îndeplinire a dorințelor din copilărie, o tânără află secrete de familie, își găsește iubirea și se redescoperă. Din 28 martie.

Vezi și – Filme și seriale noi pe Netflix în februarie 2025

Filme documentare noi pe Netflix în martie 2025

Larissa: The Other Side of Anitta

Starul pop brazilian Anitta își dezvăluie viața în acest documentar care explorează identitatea sa duală, luptele personale și parcursul în căutarea fericirii. Din 6 martie.

Larissa: The Other Side of Anitta – Trailer Netflix

Chaos: The Manson Murders

În august 1969, adepții lui Charles Manson au ucis șapte persoane la ordinul său. De ce? Descoperă o conspirație ce implică manipulare psihică, experimente CIA și crimă. Din 7 martie.

American Manhunt: Osama Bin Laden

Prezentând filmări rare și interviuri cu informatori CIA, acest serial documentar palpitant conturează urmărirea de proporții epice a lui Osama bin Laden. Din 10 martie.

Filme Netflix pentru copii și familie, în luna martie

Plankton: The Movie

Încurcata poveste de dragoste a lui Plankton cu soția-computer conștientă scapă de sub control atunci când ea ia atitudine și decide să distrugă lumea fără el. Din 7 martie.

Plankton: The Movie – Trailer Netflix

Cocomelon Lane – sezonul 4

Pornește alături de JJ și prietenii săi în aventuri de zi cu zi, alese prin puterea imaginației, și încearcă lucruri noi, sărbătorește momentele speciale și multe altele! Din 17 martie.

Wolf King

Un tânăr obișnuit ajunge la maturitate și află că este ultimul dintr-un lung neam de vârcolaci și moștenitor al tronului. Un serial epic, plin de fantezi și aventură. Din 20 martie.

Film românesc pe Netflix – Candidatul perfect

Costică (Nicu Banea) șomer și fără prea multe țeluri în viață, sătul să tot fie luat de prost, candidează la prezidențiale ca să fure locul de parcare al vecinului, fără să știe că este manipulat de partid. Ce nu știe Costică este că partidul care îl susține, în secret, vrea ca el să piardă alegerile ca să poată fura statul în continuare. Din 12 martie, pe Netflix.

Candidatul perfect – Trailer Netflix

Titluri licențiate Netflix

Blade Runner 2049 – Din 1 martie

Frida – din 2 martie

Wonka – din 8 martie

Pride and Prejudice – din 15 martie

Trilogia PitchPerfect – din 16 martie

Scarface – din 16 martie

Ted 1 si 2 – din 16 martie

The Big Short – din 18 martie

Oppenheimer – din 21 martie

A man called Otto – din 24 martie

Sursă foto – Shutterstock.com

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România O fostă concurentă de la iUmor a fost diagnosticată cu leucemie: „E un șoc pe care nu pot să îl descriu în cuvinte”

Urmărește-ne pe Google News