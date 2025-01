Titlurile lunii februarie 2025 pe Netflix

Luna februarie 2025 vine cu o selecție cât se poate de specială și variată de titluri pe platforma Netflix. De la thrillere captivante la comedii simpatice, în februarie vei putea urmări: miniseria Zero Day, o dramă politică cu Robert De Niro în rolul fostului președinte american George Mullen; Kinda Pregnant, o comedie de excepție ce o are protagonistă pe Lainy Newton, interpretată de îndrăgita Amy Schumer; Apple Cider Vinegar, serialul care urmărește ascensiunea imperiului de wellness, dar și povestea celor care au pus bazele lui.

De asemenea, tot în februarie vor apărea și: filmul de animație The Witcher: Sirens of the Deep, care te aduce înapoi în univerul lui Geralt din Rivia, aflat de această dată într-un conflict greu de dus la bun sfârșit; sezonul 8 din celebrul reality show Love is Blind, unde alți tineri vor încerca să se lase pradă iubirii pe nevăzute; Running Point, serialul care urmărește aventurile Islei odată ajunsă la conducerea unui celebru club de baschet, cu Kate Hudson și Brenda Song în rolurile principale.

De asemenea, această lună va aduce pe platformă și seriile animate Shrek și Despicable Me, alături de trilogia Fifty Shades of Gray, Gladiator și sezonul 7 din Young Sheldon, plus producțiile românești Candidatul Perfect, Căsătoria și Moartea în Vacanță.

Recomandări Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai, a fost condamnat la zece ani de închisoare. Decizia nu este definitivă. Tatăl unuia dintre cei uciși: O mizerie de pedeapsă

Apple Cider Vinegar

Două tinere pledează pentru remedii de wellness care să vindece boli mortale, complicându-și viețile, în timp ce, intenționat sau nu, induc lumea în eroare.

Aceasta este o poveste relativ adevărată, bazată pe o minciună, despre ascensiunea și prăbușirea unui imperiu al wellnessului, despre cultura care a stat la baza clădirii sale și oamenii care l-au dărâmat. Filmul poate fi văzut din 6 februarie, pe Netflix.

Apple Cider Vinegar trailer Netflix

Zero Day

După ce un atac cibernetic sabotează infrastructura electrică și de transport pe întreaga suprafață a SUA, fostul președinte George Mullen este pus să găsească vinovatul. Din 20 februarie, pe Netflix.

Zero Day trailer Netflix

Kinda Pregnant

Când planurile lui Lainy de a se așeza la casa ei și de a avea o familie eșuează, se preface că e însărcinată, spune o mare minciună și se îndrăgostește pe neașteptate. Disponibil din 5 februarie, pe Netflix.

Filme seriale noi pe Netflix în februarie 2025

Celebrity Bear Hunt

Holly Willoughby este gazda acestei emisiuni-concurs care se desfășoară în jungla din Costa Rica, unde 12 vedete devin prada înfricoșătorului vânător Bear Grylls. Din 5 februarie, pe Netflix.

Recomandări De ce a primit Vlad Pascu pedeapsa maximă. „E tânăr, regretă sincer, dar instanța nu poate pune interesele sale mai presus de interesele părților civile”, explică judecătoarea

Celebrity Bear Hunt trailer Netflix

Prison Cell 211

Prins într-o revoltă în închisoare, un avocat de drepturile omului se dă drept deținut pentru a supraviețui, dar haosul și o pierdere dezvăluie latura lui sumbră. Din 5 februarie.

Cassandra

O familie se mută într-o casă smart veche și descoperă că e controlată de un asistent virtual care vrea să îi țină acolo cu orice preț. Din 6 februarie, pe Netflix.

Sweet Magnolias – sezonul 4

Este sezonul sărbătorilor în Serenity, iar Magnoliile înfruntă o tragedie, o criză în oraș și o furtună violentă în săptămânile dintre Halloween și Crăciun. Din 6 februarie.

Sweet Magnolias – sezonul 4 – filme seriale noi pe Netflix în februarie 2025

The Are Murders

O detectivă din Stockholm vizată de o anchetă internă se îndreaptă spre o stațiune de schi pentru a se relaxa, dar dispariția unei tinere o obligă să revină la muncă. Din 6 februarie, pe Netflix.

Cobra Kai – sezonul 6- partea 3

Cum noul turneu mondial bate la ușă, Daniel și Johnny încearcă să-și reconstruiască echipa, dar dușmani vechi și amenințări noi stau în calea victoriei lor. Din 13 februarie.

Cobra Kai – sezonul 6- partea 3

I Am Married… But!

Recomandări Cine sunt suspecții arestați pentru furtul coifului și brățărilor dacice de aur din Olanda. Unul dintre ei e un tâlhar violent condamnat

O întâlnire duce la o poveste de dragoste, iar cuplul e nevoit să se adapteze la realitatea complicată a căsniciei, diferită de cea din basme. Din 14 februarie.

Love is Blind – sezonul 8

Un nou grup de tineri singuri participă la experimentul matrimonial suprem. Își vor găsi sufletul-pereche și se vor căsători sau înfățișarea va sta în calea iubirii? Din 14 februarie, pe Netflix.

Love is Blind – sezonul 8

Valeria – Sezonul 4

Cele patru prietene intră într-o eră mai matură a iubirii, a carierei și a vieții. Valeria trebuie să-și analizeze sentimentele, în special cele legate de Víctor. Din 14 februarie.

Too Hot to Handle – Germania- sezonul 2

Un nou grup de celibatari atrăgători urmează să fie puși la încercare. Cine va rezista tentației, va forma o legătură autentică și va câștiga 200.000 de euro? Din 18 februarie.

My Family

Un tată bolnav în fază terminală își pregătește familia să aibă grijă de cei doi copii mici și să facă față vieții fără el, cerându-le să pună capăt vechilor certuri. Din 19 februarie.

Toxic Town

O dramă bazată pe adevărata poveste a otrăvirilor din Corby, în care mame curajoase luptă pentru dreptate. Cu Jodie Whittaker, Aimee Lou Wood și Claudia Jessie. Din 27 februarie.

Running Point

O fostă petrecăreață trebuie să se dovedească a fi o femeie de afaceri atunci când ajunge în mod neașteptat la conducerea echipei de baschet profesionist a familiei. Din 27 februarie.

Running Point trailer Netflix

GraveYard – sezonul 2

Inspectoarea-șefă Önem sa și echipa sunt într-o cursă contracronometru, scoțând la iveală secretele sumbre ale unui caz de crimă închis, care le testează curajul.

Roosters

În acest serial de comedie, un grup de prieteni aflați în plină criză de masculinitate încearcă stângaci să salveze ce a mai rămas din relațiile și carierele lor.

Filme noi pe Netflix în februarie 2025

The Witcher: Sirens of the Deep

Vânătorul de monștri Geralt din Rivia este atras într-un conflict teribil care are loc între mare și uscat. Un film de animație din universul „The Witcher”. Din 11 februarie, pe Netflix.

The Witcher: Sirens of the Deep trailer Netflix

Homeymoon Crasher

După ce logodnica îl părăsește la altar pentru fostul iubit, unui tânăr nu-i rămâne altă soluție decât să plece în luna de miere romantică împreună cu mama sa. Din 12 februarie.

La Dolce Villa

Când fiica sa decide să cumpere o vilă toscană dărăpănată, Eric se grăbește spre Italia pentru a o convinge să renunțe, dar găsește frumusețe, romantism și un nou scop. Din 13 februarie.

La Dolce Villa trailer Netflix

Love Forever

Un cuplu din Stockholm plănuiește să se căsătorească pe superba insulă Gotland, unde tradițiile impuse de familie le transformă cea mai importantă zi într-un dezastru. Din 14 februarie, pe Netflix.

The Wrong Track

O mamă singură și haotică, Emilie, ajunge în punctul critic și îi cere ajutor fratelui său. Acesta are un plan genial: să participe la un maraton de schi fond. Din 27 februarie.

Descoperă și – Filme de dragoste – Top 35 cele mai frumoase filme romantice

Filme documentare Netflix în februarie 2025

Surviving Black Hawk Down

Oferind detalii șocante, soldații americani și luptătorii somalezi își amintesc de bătălia de la Mogadishu din 1993 și de celebra doborâre a trei elicoptere Black Hawk. Din 10 februarie.

Surviving Black Hawk Down trailer Netflix

Miss Italia Mustn’t Die

Regizoarea Patrizia Mirigliani luptă pentru a salva emblematicul concurs Miss Italia, afectat de scandaluri și schimbări ale standardelor de frumusețe. Din 26 februarie.

Atiana – Metamorphosis

În această serial documentar, Aitana dezvăluie momente și gânduri intime despre transformarea ei dintr-o adolescentă obișnuită într-o vedetă pop internațională. Din 28 februarie.

Film pentru copii pe Netflix în februarie 2025

GABBY’S DOLL HOUSE: SEZONUL 11

Gabby, Panda Mâț și celelalte pisicuțe s-au întors, aducând cu ele și mai multă distracție, creativitate și aventuri. Acum există și o nouă cameră în casa de păpuși! Din 17 februarie, pe Netflix.

Filme românești pe Netflix în februarie 2025

Căsătoria

Căsătoria spune povestea unui jucător degenerat (Liviu Pintileasa) și a celor doi prieteni idioți ai săi (Mihai Bendeac și Vlad Drăgulin) care vin cu un plan elaborat de a-și plăti datoriile colosale la jocuri de noroc căsătorindu-se cu fiica disfuncțională a unui miliardar parvenit. Din 16 februarie.

Căsătoria trailer

Moartea în Vacanță

Mihăiță, Adrian și Patricia se luptă să intre în grațiile Rodicăi, o bătrână singură și bogată în speranța că-i vor moșteni averea. Din 26 februarie.

Moartea în vacanță trailer oficial

Titluri licențiate Netflix disponibile în februarie 2025

Triologia Shrek

Triologia Fifty Shades of Gray

Mission Impossible – Dead Reckoning

Saga Despicable Me

The Theory of Everything

Gladiator

Young Sheldon – Sezonul 7

Aquaman and the Lost Kingdom

Whitney Houston – I wanna dance with somebody

Den of Thieves

Sursă foto – Shutterstock.com

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News