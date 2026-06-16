Avanpremiera specială organizată pe 13 iunie 2026 a atras un număr uriaș de spectatori, confirmând interesul publicului pentru producțiile cinematografice românești de autor.

Potrivit datelor oficiale, nu mai puțin de 43.440 de persoane au participat la proiecția-eveniment desfășurată simultan în întreaga țară. Filmul regizat de Cristian Mungiu a fost proiectat în același timp pe 315 ecrane din 96 de cinematografe aflate în 53 de orașe din România.

Evenimentul a fost conceput ca o avanpremieră unică, înaintea lansării oficiale a peliculei, oferindu-le spectatorilor români șansa de a vedea în premieră filmul care a cucerit juriul de la Cannes și i-a adus cineastului român al doilea Palme dOr din carieră.

Săli pline și bilete epuizate în timp-record

Interesul pentru „Fjord” a depășit toate așteptările organizatorilor. În primele 24 de ore de la punerea în vânzare a biletelor, zeci de mii de locuri au fost rezervate, iar aproape jumătate dintre sălile implicate în eveniment au raportat spectacole sold out.

Filmul a fost proiectat în rețele importante de cinematografe din România, dar și în numeroase săli independente. Cererea a fost atât de mare încât în unele cazuri spectatorii au ales să călătorească în alte orașe pentru a găsi locuri disponibile.

Reprezentanții Cinema City au descris seara drept una istorică, menționând că primele 100 de proiecții au avut biletele epuizate în mai puțin de 13 ore de la punerea lor în vânzare. Recordul a fost stabilit în toate cele 29 de multiplexuri ale rețelei, răspândite în 21 de orașe.

În Capitală, aproximativ 16.000 de spectatori au urmărit filmul în cinematografe, inclusiv în spații dedicate producțiilor de artă, unde interesul pentru pelicula lui Mungiu a fost deosebit de ridicat.

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„Vă mulțumesc tare mult pentru interesul pe care l-ați arătat pentru proiecția de avanpremieră a «Fjord». Contrar unor opinii, să știți că filmele le facem pentru spectatori și cea mai mare bucurie e să vezi sălile pline și să afli că spectatorii au despre ce să discute după ce ies din sală. Nu am nimic împotriva cinematografului exclusiv comercial, însă ar fi trist dacă ne-am limita doar la acel gen de filme, câtă vreme cu un pic de pricepere poți face filme care să fie și antrenante, dar și să aibă ceva de zis.

Facem tot ce ține de noi ca, odată cu premiera, «Fjord» să ajungă în cât mai multe locuri din țară, inclusiv dintre cele care nu au deocamdată sală de cinema. Vom însoți filmul atât în țară, cât și în străinătate în cât mai multe proiecții, pentru că părerile voastre contează și pentru că ne dorim să cultivăm dialogul, dezbaterea și nu monologul și convingerile radicale”, a spus regizorul Cristian Mungiu.

„Fjord” a readus publicul în sălile de cinema

Organizatorii consideră că succesul avanpremierei demonstrează nu doar forța unui film premiat internațional, ci și faptul că experiența colectivă a vizionării unui film în sala de cinema rămâne extrem de importantă pentru publicul român.

Atmosfera din cinematografe a fost descrisă ca fiind una emoționantă, cu aplauze la finalul proiecțiilor și numeroase discuții între spectatori după încheierea filmului. Reacțiile pozitive au continuat și pe rețelele sociale, unde au fost publicate sute de mesaje de apreciere.

Pentru multe orașe mici, evenimentul a reprezentat și o oportunitate rară de a readuce publicul în fața marelui ecran și de a demonstra că interesul pentru filmele românești și pentru cinematografe nu a dispărut.

Producătorii au anunțat că lucrează deja atât la distribuția filmului în cinematografele din România, cât și la organizarea unor proiecții speciale în localitățile care nu dispun încă de săli moderne de cinema.

După succesul înregistrat în țară, „Fjord” își va continua parcursul internațional. Începând din luna august, filmul va avea premiere în majoritatea țărilor europene, iar Cristian Mungiu va participa la multe dintre aceste evenimente, promovând una dintre cele mai importante producții cinematografice românești ale ultimilor ani.

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