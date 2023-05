România intră azi în semifinala 2 Eurovision 2023. Unde poate fi văzut show-ul

Theodor Andrei a câștigat Selecția Națională Eurovision România 2023 în 11 februarie, fiind desemnat prin votul exclusiv al publicului să reprezinte țara noastră la Eurovision Song Contest de la Liverpool, cu piesa sa „D.G.T. (Off and on)”.

La ce oră intra România în semifinala Eurovision 2023

Theodor Andrei, reprezentantul României la Eurovision 2023, va intra în concurs din poziția a treia, în cea de-a doua semifinală, în data de 11 mai. Tânărul artist va urca pe scena de la Liverpool după ora 22.10, ora României.

Eurovision 2023, semifinala 2. Piesele care concurează, în ordinea intrării în concurs

În a doua semifinală, difuzată astăzi, 16 țări vor concura. Doar cele mai bune zece punctaje obţinute prin votul exclusiv al publicului vor califica 10 ţări în marea finală Eurovision 2023, din 13 mai.

Armenia – Brunette – „Future Lover” Cipru – Andrew Lambrou – „Break a Broken Heart” România – Theodor Andrei -„D.G.T. (Off and on)” Danemarca – Reiley Breaking – „My Heart” Belgia – Gustaph – „Because of You” Islanda – Diljá – „Power” Grecia – Victor Vernicos – „What They Say” Estonia – Alika – „Bridges” Albania – Albina și Familja Kelmendi – „Duje” Australia – Voyager – „Promise” Austria – Teya & Salena – „Who The Hell Is Edgar?” Lituania – Monika Linkytė – „Stay” San Marino – Piqued Jacks – „Like an Animal” Slovenia – Joker Out – „Carpe diem” Georgia – Iru Khechanovi – „Echo” Polonia – Blanka – „Solo”

Cine este Theodor Andrei, reprezentantul României la Eurovision 2023

Theodor Andrei este solist vocal, compozitor, textier, orchestrator și actor. A obținut peste 200 de premii în festivaluri naționale și internaționale de muzică, cu peste 100 de melodii compuse. În anul 2022 a primit Premiul Myosotis pentru cea mai bună creație a unui cantautor, pentru piesa „Artist” (muzica și versuri Theodor Andrei) de pe albumul „FRAGIL”.

De asemenea, deține Marele Trofeu al Festivalului „Mihaela Runceanu” 2022 și Marele Trofeu al Festivalului „Alexandria Pop Fest” 2022. Este semifinalist al primului sezon „Vocea României Junior” (2017) și concurent până la faza bootcamp la „X Factor” România (2020).

În prezent, Theodor Andrei e elev în clasa a XII-a la Colegiul Național Dinu Lipatti. Pentru Eurovision 2023, artistul și-a compus singur piesa care i-a adus cele mai multe voturi din partea telespectatorilor, 5.230 de persoane au decis ca el să reprezinte România la Liverpool anul acesta.

Cu ce melodie participă România la Eurovision 2023

Theodor Andrei participă la Eurovision 2023 cu melodia „D.G.T. (Off and on)”, pe care chiar el a compus-o, dintr-o joacă. „Piesa pune în scenă o poveste de dragoste unde rațiunea este în conflict cu instinctul, unde pasiunea și siguranța se duelează – o piesă despre o dragoste ce devine o dependență atât cu părțile bune și rele ale acesteia, cât și cu plăcerea de a te întoarce la ceva nociv, unde iubirea e pusă la pământ și adrenalina ia decizii, un rău necesar cu dragoste și tot ce înseamnă aceasta – pasiune, sex, lacrimi, zâmbete, copilărie, maturitate, încredere, riscuri, adevăruri și minciuni”, a declarat el într-un interviu pentru dailymagazine.ro.

Prima dată, Theodor Andrei a compus intrumentalul piesei, iar mai apoi s-a gândit la versuri. „A început ca o joacă – am început să fac instrumentalul piesei din plictiseală și apoi am început să tot adaug elemente și începea să îmi placă, iar după am început să scriu linii pentru refren. Am înregistrat refrenul în forma în care era atunci și am trimis proiectul prietenului meu, Luca De Mezzo, alături de care am scris cele două pre-chorus-uri și part C-ul piesei.

Am făcut toate astea trei pe un apel video, iar apoi am scris singur prima strofă și am terminat în cursul unei săptămâni întregi instrumentalul piesei. Am trimis instrumentalul prietenilor mei Mikail Jahed și Luca Udateanu și am scris împreună cea de a doua strofă a piesei, în forma inițială – cea care este full în română – care se poate găsi pe albumul meu „FRAGIL” în duet cu Luca Udateanu”, a mai declarat el pentru aceeași sursă.

Ce șanse are România să ajungă în marea finală

Conform BBC, reprezentantul României, Theodor Andrei, cu piesa „ D.G.T. (Off and On)“, nu are șanse să se califice în marea finală.

Aceeași sursă precizează că Loreen, reprezentanta Suediei și fostă câștigătoare Eurovision 2012, este marea favorită din acest an, atât la casele de pariuri, cât și în analiza BBC. Însă alături de Loreen în analiza BBC mai este indicată încă o potențială câștigătoare a trofeului, La Zarra (Franța).

Cine transmite semifinala 2 Eurovision 2023

Televiziunea Română este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993. Astfel că românii au ocazia ca an de an să urmărească Eurovision, în direct la TVR. Semifinala a doua şi finala, care se vor desfăşura la M&S Bank Arena, sunt transmise în direct şi în exclusivitate în zilele de 11 şi 13 mai, de la ora 22.00, pe TVR 1, TVR Internaţional şi TVR+.

Cum se votează și cine poate vota

Primele cele mai bune zece punctaje obţinute prin votul exclusiv al publicului vor califica 10 ţări în finala Eurovision. Votarea se va face de către telespectatorii din ţările participante şi din Germania, Franţa şi Italia, la care se va adăuga şi votul online dat de Rest of the World. Acesta din urmă reprezintă o noutate a regulamentului din acest an, prin care se oferă posibilitatea ca fanii aflați în țări neparticipante la Eurovision 2023 să poată vota prin aplicația www.esc.vote.

În a doua semifinală, Theodor Andrei va cânta pe scena Eurovision 2023 de la Liverpool. Aceasta va fi transmisă pe data de 11 mai 2023, pe canalele TVR 1, TVR Internaţional şi TVR+, de la ora 22.00. Românii din țară nu îl pot vota pe Theodor Andrei, conform regulamentului concursului. Prin urmare, românii din ţările care vor participa alături de ţara noastră în a doua semifinală Eurovision, respectiv cei din Danemarca, Armenia, Estonia, Belgia, Cipru, Islanda, Grecia, Polonia, Slovenia, Georgia, San Marino, Austria, Albania, Lituania, Australia, pot să-l voteze pe 11 mai 2023 pe interpretul melodiei „D.G.T. (Off and on)”.

Indicativul lui Theodor Andrei este 3 (poziția de intrare pe scenă), acesta fiind numărul pe care românii din diaspora trebuie să îl trimită la numărul afișat pe ecran în țara din care urmăresc concursul Eurovision. Numerele de telefon/SMS, precum şi tarifele aferente vor fi afişate în fiecare ţară de către televiziunea publică ce transmite competiţia muzicală.

Finaliștii din prima semifinală Eurovision 2023

Primele zece țări calificate în finala Eurovision 2023 sunt Croația, urmată de Republica Moldova, Elveția, Finlanda, Cehia, Israel, Portugalia, Suedia, Serbia și Norvegia.

Lor li se alătură țările calificate în a doua semifinală, care va avea loc pe 11 mai, dar și Ucraina, care a câștigat Eurovision 2022, împreună cu celelalte așa-numite „5 mari” țări plătitoare participante adică Franța, Germania, Italia, Spania și Regatul Unit, care au fost calificate direct în marea finală din 13 mai 2023.

Când este finala Eurovision 2023

În prima semifinală, care a avut loc pe 9 mai, au concurat 15 piese din 15 ţări. 37 de țări s-au înscris la Eurovision 2023, 15 dintre ele au participat în prima semifinală (9 mai), 16 în cea de-a doua semifinală (11 mai), iar 6 sunt calificate direct în marea finală (13 mai).

