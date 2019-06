Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Libertatea, chiar în Aeroportul Otopeni, actorul de 42 de ani a făcut câteva mărturisiri în acest sens: „Film în Sat se va numi, e un festival de film pe care vreau să îl fac în sate. Am început cu niște proiecții de filme la sat, am văzut că oamenii sunt dornici, copiii se bucură și am zis să continui. Am avut o proiecție de Paști, o să mai fie una pe 30 iunie, unde sper să vină și mai multă lume”, a declarat Toma Cuzin.

Dacă inițial a proiectat „Aferim” al lui Radu Jude, la sfârșitul acestei luni va fi prezentată pelicula „Comoara”, regizată de Corneliu Porumboiu.

Cuzin Toma, în ”Aferim”

„Pentru la anul pregătesc un festival de două zile, va lua amploare. Îmi doresc să îl duc în cât mai multe sate din România”, a mai precizat actorul din ”Las Fierbinți” pentru Libertatea.

El mărturisește că ideea acestui proiect i-a venit după ce a constatat că are deja o carieră în cinematografie și a hotârât să dea ceva înapoi comunității în care a crescut. „M-am întors acasă, am redescoperit lumea de acolo și m-am gândit: ce-ar fi să mă întorc eu cu toată munca mea și să le arăt și lor ce am făcut și pe unde am umblat? Așa s-a născut ideea Filmului în Sat”, a mai dezvăluit Toma Cuzin.

Actorul îi așteaptă pe oameni în Nucet, comuna Peștișani din județul Gorj, acolo unde s-a născut, pe 30 iunie, la proiecția filmului „Comoara”, intrarea fiind liberă. La precedenta proiecție, succesul a fost de necontestat, peste 2.000 de săteni participând cu mic, cu mare la „Film în Sat”.

În ”Comoara”, Cuzin Toma a jucat cu soția și cu fiul lui

Toma Cuzin este convins că personajul său, „Firicel”, îl va ajuta la succesul festivalului: „Sunt sigur că mă ajută. Firicel m-a făcut cunoscut la nivel nu național, ci internațional! Sunt milioane de români plecați afară care au acces prin acest serial la orice se mai întâmplă în România”, a concluzionat actorul.

