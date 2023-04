Bogdan Lățescu și Francisca nu mai formează un cuplu de la sfârșitul lunii septembrie 2022. Abia în ianuarie au recunoscut că au divorțat, după ce în presă s-a speculat că artista ar avea o relație cu TJ Miles. Zvonurile s-au adeverit, cei doi sunt împreună.

Fostul soț al artistei nu își dorește să comenteze prea multe despre relația de iubire a fostei lui soții, însă știe că aceasta durează de multe luni. „Nu vreau să lovesc în fosta mea soție, că nu e frumos. Eu mi-am refăcut viața. Și nu aș vrea să se simtă incomod persoana de lângă mine”, a spus Bogdan Lățescu, după ce acum trei zile Francisca și TJ Miles au apărut în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV și au confirmat oficial că formează un cuplu.

Bogdan Lățescu, despre Francisca și TJ Miles: „Ei au încercat o strategie”

„Nu era nevoie să anunțe, pentru că se știa demult. Lumea nu e proastă, corect și fairplay era să anunțe atunci când s-au cuplat, nu acum. Când greșești trebuie să-ți asumi. Dar ei au încercat o strategie gen că totul a venit de la sine și apropierea s-a întâmplat pe parcurs.

Asta a prins poate doar la cei care nu-i cunosc pentru că persoanele apropiate, rude, prieteni etc, știu tot adevărul. Referitor la ce a zis ea că nu are de unde să știe lumea cum era situația ei de acasă, vă spun eu, era foarte bine. Ea avea probleme în carieră, nu în familie, și spera că așa îi va fi mai bine pe plan profesional!”, a spus pentru Ciao Bogdan Lățescu.

Mai bine de șase luni au trecut de când Bogdan Lățescu și Francisca nu mai formează un cuplu, iar bărbatul anunță că e fericit, are o nouă relație și în curând va deveni tată. „Dar tot răul spre bine! Eu acum sunt foarte ok, mi-a fost greu să diger la început în primele 10-15 zile, că e normal, nu sunt de piatră. Am și eu suflet ca orice om, mai ales că eu sunt un familist convins. Și mereu am tras pentru familie și am luptat ca să fie bine”, a spus el pentru Ciao.

Și a continuat: „În toată situația asta nu am simțit niciun moment de frustrare, am simțit doar dezamăgire. Eu am o legătură specială cu Dumnezeu și consider că mi-a făcut un bine că s-au întâmplat lucrurile așa pentru că acum sunt fericit! Am întâlnit o persoană minunată, cu care mă înțeleg foarte bine și acum așteptăm un copil!”.

TJ Miles și Francisca, primele declarații despre relația lor de dragoste

Pe 10 aprilie, cunoscuta solistă Francisca și renumitul influencer TJ Miles, fostul concurent de la Survivor România, au venit în platoul emisiunii „La Măruță” și au dat cărțile pe față! Cea mai așteptată veste este acum oficială: cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste.

Fosta soție a luptătorului MMA Bogdan Lățescu a mărturisit sentimentele pe care le-a purtat dintotdeauna lui TJ Miles: „O chimie între noi a existat întotdeauna. E un personaj din showbiz cu care am avut o chimie foarte bună”. Astfel, a apărut o întrebare naturală:

„Motivul divorțului tău a fost faptul că te-ai îndrăgostit de TJ?”. Fără să stea pe gânduri, vedeta a negat: „În niciun caz. Dacă undeva e foarte bine, nu este loc de altcineva. Lucrurile s-au întâmplat natural”, a spus Francisca. Mai mult decât atât, fostul concurent Survivor a fost cât se poate de deschis în declarațiile lui despre actuala sa iubită: „Când am văzut-o, a fost o chestie wow.

Două suflete s-au întâlnit, dar drumul era lung. În momentul în care am întâlnit-o, nu știam că e măritată. Am aflat pe parcurs și m-a făcut să mă gândesc de 5000 de ori dacă asta este ceva ce vreau să fac, dar doi oameni care sunt destinați să fie împreună… orice ar fi, se întâmplă!”, a spus acesta.

