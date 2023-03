Tiago Ibacka e protagonistul celei mai recente postări de pe rețelele de socializare ale prezentatorului de la PRO TV. Băiețelul lui Cabral și al Andreei Ibacka, care are un an și jumătate deja, a făcut un selfie alături de tatăl lui celebru.

„Tiago este absolut adorabil”

„Aș zice ceva deștept, dar sunt leșinat după Leagăn! Le-și-nat!”, a scris Cabral în dreptul fotografiei cu fiul lui, pe care îl alintă Leagăn. Fotografia a fost remarcată de fani, care i-au oferit peste 10.000 de like-uri și sute de comentarii.

„Doamne, ce frumusețe de băiat (…) Ești o frumusețe o dulceață! Să vă trăiască dle moderator la Ce spun românii! Noi urmărim emisiunea vă admirăm și vă iubim! (…) Ai un prinț pe cinste, frumos foc! Să vă trăiască sănătos! (…)

Să crească mare și sănătos, o familie super tare frumoasă. (…) Seamănă cu mămica lui (…) Superb copil. Sper că moștenește și simțul umorului de la tată. (…) Sunteți o familie frumoasă, vă doresc multă sănătate și fericire!”, sunt câteva dintre comentariile primite pe Facebook de Cabral.

De când micuțul a venit pe lume, Andreea Ibacka și Cabral au postat foarte rar imagini cu chipul fiului lor pe rețelele de socializare. Au preferat să fie discreți, să nu expună copilul. Prima oară l-au arătat în aprilie 2022, când micuțul avea aproape șase luni.

Băiețelul Andreei Ibacka și al lui Cabral a primit nota 10 la naștere

Tiago Ibacka a venit pe lume pe 5 octombrie 2021, la un spital privat din București. Micuțul a cântărit la naștere 3.420 de grame și a avut 52 cm. Andreea Ibacka a mărturisit că s-a refăcut mai repede după cea de-a doua naștere. „Recuperarea este mai ușoară. E totul în regulă și bebe este incredibil. Este un băiețel supercuminte, nici nu știu cu cine seamănă. Mănâncă, doarme, e liniștit.

Foarte rar plânge. La naștere a avut 3.420 de grame și 52 cm. A luat nota 10, premiant. În rest, nimic ieșit din comun. Am fost pur și simplu zăpăcită de atâta dragoste și emoții. Pe parcurs o să vă povestesc mai multe”, a spus actrița la câteva zile după ce a născut. Andreea Ibacka și Cabral mai au împreună o fetiță, pe Namiko.

În afară de Tiago și Namiko, Cabral mai are o fată, pe Inoke, din căsnicia cu Luana Ibacka. Tânăra are 20 de ani și lucrează. „Aialaltă mare, mi-a trimis mesaj acum două seri, că m-a sunat, dar eram în filmare și până s-o sun, m-am uitat pe mesaj și mi-a zis.

A fost așa o chestie foarte ciudată, că nu e vorba de bani, e vorba de momentul la care a ajuns copilul tău: «Măi, m-am uitat în cont, iar mi-ai trimis bani». Ok las-o așa și după aia îmi scrie: «Nu-mi mai trimite, doar am salariu»”, a povestit recent la PRO TV Cabral, uimit de gestul lui Inoke.

