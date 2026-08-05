Cu aproximativ 48 de ore înainte să apară din nou la Antena 1, Libertatea a stat de vorbă cu Francesca Sarao și Cristi Pungă despre apariția lor din noua emisiune.

Libertatea: Cum a fost revenirea în „universul” Insula Iubirii?

Francesca Sarao: A fost entuziasmant să fac parte din nou din lumea televiziunii și să revăd stafful și tot procesul din spate. Sunt convinsă că pentru ei este un job și sunt obișnuiți cu tot ce se întâmplă, dar pentru noi este experiența care ne-a schimbat viața. Totuși, emoțiile nu sunt la nivelul celor din Thailanda. Cele de acolo nu au termen de comparație, însă eu eram foarte curioasă și nerăbdătoare, pentru că, exact ca și la „Insulă”, nu știam ce ne-au pregătit. (n.r. – râde)

Cristi Pungă: A existat o mică frică de necunoscut, mai ales pentru că a fost primul bonfire oficial la care am participat în formulă completă. Totuși, ne-am liniștit imediat ce am revăzut echipa și am avut parte de o primire călduroasă.

Cristi Pungă și Francesca Sarao apar la „Insula Iubirii – Reuniuni”

Ce reacții sau întrebări ați primit de când s-a aflat că veți reveni într-o ediție specială?

Francesca Sarao: Atât noi, cât și cei apropiați eram extrem de curioși cu ce ne mai pot surprinde. Nu am primit prea multe întrebări, sinceră să fiu, despre ediția specială, ci mai multe despre noul sezon, pentru că oamenii erau foarte preocupați de data când se anunță începerea „Insulei” și ce se întâmplă, ținând cont că apărem noi, nu cei noi.

Cristi Pungă: Cea mai frecventă întrebare: „Cum adică? Zburați până în Thailanda?”. Mai recent, persoanele cu care interacționam pe stradă ne întrebau dacă am fost și noi chemați, iar dacă răspunsul era pozitiv, ne spuneau că abia așteaptă să se difuzeze episodul cu noi.

Francesca, tu cum te simți acum și cât mai ai până naști?

Francesca Sarao: ⁠Sunt sinceră cu oamenii din jurul meu, dar și cu cei din online, care fac parte din comunitatea mea frumoasă care s-a creat, deci evident că o să fiu și cu voi. Nu pot spune că sunt fană la a fi însărcinată. Nu mă simt nici foarte rău, dar nici bine. Este un proces complex și complicat din punctul meu de vedere, iar corpul trece prin foarte multe schimbări care trebuie acceptate și îmbrățișate.

Mă bucur că nu mai am atât de mult. În octombrie este termenul, dar, în același timp, nu mai am răbdare. Abia aștept să-l văd, să-l țin în brațe și să îl smotocesc. Evident, vreau și să-mi recapăt corpul, care momentan nu este doar al meu, dar și să mă simt mai bine.

Cristi, ești pregătit să fii tătic, simți vreo presiune anume?

Cristi Pungă: Mă simt pregătit, da! Vorbesc des cu bebe, mă informez pe cât de mult posibil cu privire la ceea ce ar trebui să fac, mai ales în primele săptămâni de viață. Adorm greu noaptea, pentru că, din punct de vedere psihic, mă pregătesc pentru nopțile nedormite. (n.r. – râde) Nu simt presiunea, mai degrabă sunt nerăbdător. Abia aștept să-l cunosc și să-l strâng în brațe!

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De ce ar trebui cei de acasă să vă urmărească în ediția de pe 6 august 2026 a emisiunii „Insula Iubirii – Reuniuni”?

Francesca Sarao: Primim foarte multe aprecieri și știu că, în cea mai mare parte, oamenii se uită cu drag la noi. Cred că am transmis un exemplu frumos, chiar dacă pentru noi este o normalitate. Oamenii ne-au făcut să înțelegem că suntem norocoși pentru ce avem. Ca noutăți: este totul nou în perioada aceasta, atât pentru alții, cât și pentru noi!

Cristi Pungă: Am fost și noi surprinși de imaginile nedifuzate pe care le-am văzut împreună cu Radu Vâlcan. Sper să le placă și celor de acasă! Cei care ne urmăresc s-au obișnuit cu naturalețea și felul nostru de a fi, dar lucruri și experiențe noi vom împărtăși probabil când vom deveni părinți.

De ce au fost plecați din țară cei doi

Ați fost și în vacanță de curând. Cum a fost?

Francesca Sarao: ⁠Întrebarea aceasta mi-a amintit de „hate-ul” din online, când se zicea că am fost în vacanță la Insula Iubirii. (n.r. – râde) Nu a fost o vacanță nici una, nici alta. Din păcate, tatăl meu a decedat și a trebuit să rezolvăm multe lucruri. Este o situație destul de complicată, deci a fost mai mult stres și alergătură pe o căldură insuportabilă. Când ne-am întors în România, nu am avut nimic de pus pe noi și tremuram de frig. Eu aș lăsa vacanța după ce vine bebe. Mai exact, o să ne bucurăm de luna de miere pe care nu am avut-o anul acesta.

Cristi Pungă: A fost mai mult o călătorie necesară pentru a rezolva câteva lucruri în orășelul natal al Francescăi, n-aș numi-o vacanță. Dar în puținul timp rămas ne-am bucurat de câteva ore de plajă și mare. Era foarte cald, sufocant aș spune, aproximativ 43 de grade Celsius. Iar ca să evităm orice disconfort pentru Francesca, am preferat să mergem doar seara târziu la plajă. Ideal ar fi să organizăm o vacanță cum se cuvine în septembrie, care ar fi ultima în doi.

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