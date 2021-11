„E mai emoționant să ieși mai târziu, decât mai devreme. Se leagă mai multe. Ți s-ar fi făcut rău la o probă. Noi când am intrat nu ne gândeam că vom ajunge atât de departe. A fost wow că am ajuns până acolo. Am tras cât am putut.

Am prins experiența cu mix-ul de echipe, cu Iulia Albu, ne-am bucurat că am prins. Am văzut toată Turcia. În momentul ăla știam că mama nu mai poate, că a tras cât a putut. Noi am plecat cu moralul mai jos. Nu am plecat cu cel mai bun moral, cu prima probă ne-am dus total în jos. Am luat să o facem și atât. Aș minți dacă aș spune că am plecat cu moralul sus”, spune Francesco Paglieri.

„Eu i-am zis lui Francy că nu contează cât stai, ci cum stai. Eu sufăr de căldură. Eu i-am zis «Gata». Aș repeta experiența Asia Express mâine”, spune și Patrizia, potrivit a1.ro.

